Barbie homenageia ginasta Rebeca Andrade com versão personalizada da boneca

A Barbie, icônica boneca conhecida mundialmente, vai além das brincadeiras infantis: ela representa um símbolo de empoderamento feminino e inspiração para milhões de meninas em todo o mundo. E agora, ela celebra uma nova conquista: a ginasta brasileira Rebeca Andrade ganhou uma versão personalizada da Barbie, tornando-se parte de um seleto grupo de atletas homenageadas pela marca.

Rebeca Andrade, campeã do mundo e olímpica na ginástica artística, expressou sua emoção ao receber essa homenagem, destacando o significado simbólico por trás desse reconhecimento. “A Barbie é um nome tão grande e tão forte, e hoje, eu posso dizer que também me tornei tão grande e tão forte como ela”, afirmou a ginasta. Sua boneca personalizada é uma edição exclusiva, denominada “One of Kind”, enfatizando sua singularidade e não estará disponível para venda.

Essa iniciativa da Barbie visa celebrar mulheres que superaram desafios e confiaram em seu próprio potencial para seguir suas paixões. Rebeca Andrade agora se junta a um seleto grupo de oito atletas homenageadas pela marca, incluindo nomes como Venus Williams, Christine Sinclair, Mary Fowler, Alexis Moreno, Susan Rodriguez, Federica Pellegrini e Ewa Swoboda.

Krista Berger, vice-presidente sênior da Barbie e chefe global de bonecas da Mattel, destacou que as bonecas “One of a Kind” personificam os valores de paixão, capacitação e individualidade da marca, enfatizando a importância de inspirar jovens a perseguirem suas paixões e transformarem seus sonhos em realidade.