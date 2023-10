Baraúnas vence e assume a liderança do Campeonato Potiguar da 2ª divisão

O Baraúnas enfrentou o Riachuelo nesta quarta-feira (11) no Nogueirão, em partida remarcada, válida pela primeira rodada do Campeonato Potiguar 2ª Divisão. O Leão do Oeste venceu por 4 a 0, com gols de Samuel, Adalgisio, Bisneto e Gustavo.

Com a vitória, o Baraúnas empata a pontuação do Laguna, seis pontos, e assume a liderança do Campeonato no saldo de gols.

A terceira rodada acontecerá no próximo final de semana.

Acompanhe tabela de jogos e classificação.