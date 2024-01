Baraúnas repatria atacante potiguar e contrata lateral do Sport

O Baraúnas tem mais dois reforços confirmados para o Campeonato Potiguar 2024. O Leão do Oeste repatriou o atacante Léo Bahia, que estava no Almazán, da Espanha, e acertou também com o lateral-direito Deyvson, ex-Sport.

Léo Bahia, de 32 anos, é natural de Marcelino Vieira, no interior do do Rio Grande do Norte. Após se destacar pelo Alecrim, em 2017, rodou por clubes como Bangu, Brasil de Pelotas, Pelotas, Hercílio Luz, Ferroviário, Marília e Avenida. Também atuou no futebol de países como Uruguai, Malta e Guatemala.

De acordo com o comunicado do Baraúnas, o atacante vinha atuando regularmente e o último jogo dele aconteceu domingo passado, defendendo o Almazán, da Espanha. Léo agora aguarda regularização para estrear com a camisa tricolor.

O lateral-direito Deyvson, de 21 anos, é cria das categorias de base do Sport e estava no Vitória das Tabocas, na segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Deyvson é um lateral bastante ofensivo, que também já atuou como meia e ponta.