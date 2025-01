Baraúnas dispensa quatro atletas após derrota para o América de Natal

Após perder por 5 a 0 na estreia do Campeonato Potiguar contra América/RN, na tarde deste sábado (11), o Baraúnas anunciou a dispensa de quatro atletas do elenco. As informações são da Tribuna do Norte.

Os nomes confirmados são: o goleiro Camilo, lateral Giovanni Japa, os meias Kaleb e Radames se despediram do elenco principal neste domingo (12). A diretoria do tricolor do Oeste informou que está à procura de peças de reposição para o elenco.