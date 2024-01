Baraúna vive um novo tempo com grandes obras, cuidado com as pessoas e equilíbrio administrativo

O passado de abandono e caos administrativo ficou para trás e agora o município de Baraúna vive um novo tempo. Com investimentos expressivos em diversas áreas, viabilizados a partir de um processo de reorganização financeira e resgate da credibilidade da Prefeitura, a gestão Divanize Oliveira tem garantido avanços importantes no presente, com visão de futuro, levando à população, da zona urbana à cidade, melhorias em todos os setores.

Na área da Saúde, por exemplo, em três anos a Prefeitura realizou mais de 10 mil atendimentos domiciliares para usuários dos equipamentos que não podem se deslocar até as unidades. A ampliação da rede de atendimento garantiu também que o Indicador de Desempenho da Atenção Primária em Saúde saltasse de um número negativo em 2020 (-2,77 pontos) para 8,20 pontos em 2023.

A atual gestão também criou o Núcleo de Inclusão e Desenvolvimento (NID), com aproximadamente 900 atendimento sendo realizados mensalmente, propiciando uma atenção adequada a crianças e adolescentes, de até 15 anos, com deficiência. São 22 profissionais especializados, entre eles neuropediatra, realizando atendimentos a um público que antes precisava se deslocar até outros municípios em busca de consultas e acompanhamento. O NID, instalado em 2022, foi ampliado em 2023, contando com uma nova estrutura e novos móveis e recursos terapêuticos.

Ainda na Saúde, a Prefeitura ampliou para 16 o número de especialidades médicas ofertadas à população em geral, chegando a quase 20 mil atendimentos já realizados. A gestão também implementou o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e tem realizado a construção e entrega de novas UBSs, inclusive na zona rural.

*INFRAESTRUTURA*

Baraúna vive uma nova realidade também sob o ponto de vista de Infraestrutura, com o maior investimento da história da cidade em pavimentação, com destaque para o loteamento Alto da Avenida, com obras que totalizam R$ 2,8 milhões. No total, mais de 50 ruas já foram pavimentadas e 140 km de estradas vicinais recuperadas. A Prefeitura ainda asfaltou a rua São Francisco, que passa a receber o projeto “Vida Ativa”, garantindo qualidade de vida e bem-estar à população.

A cidade também ganhará um novo Mercado do Peixe e uma Praça de Eventos revitalizada. No Esporte, a nova iluminação do Estádio Medeirão é um dos destaques, bem como a revitalização do Ginásio Poliesportivo, maior apoio às competições do município e investimento histórico no transporte de atletas para competições em outras cidades.

A reorganização financeira e administrativa promovida pela atual gestão da Prefeitura de Baraúna também garantiu uma conquista histórica: pela primeira vez, a cidade é contemplada com imóveis da Faixa 1 do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Por meio de projeto apresentado pelo Poder Executivo local, o município ganhará o Conjunto Habitacional José Ivan de Oliveira, com 100 imóveis disponíveis para famílias com renda de até dois salários mínimos. Somente 17 municípios do Rio Grande do Norte tiveram projetos aptos pelo Ministério das Cidades.

*CALENDÁRIO DE EVENTOS FORTALECIDO*

Na área de eventos, Baraúna celebra também avanços significativos. A Festa da Padroeira Nossa Senhora das Graças recebeu um investimento nunca antes visto, fortalecendo a tradição e a economia da cidade. Destaque também para investimentos na Caminhada de Santo Expedito, no espetáculo “A Paixão de Cristo” e para a criação do Festival Pega Fogo, em 2022, celebrando as raízes e as artes do Nordeste, impulsionando o período junino no município.

*UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO*

Na Educação, a Escola Municipal Rui Barbosa e a Escola Municipal Maria Barros estão sendo ampliadas, e as creches Carrossel e Arco Íris foram reformadas, além de outras unidades. Os investimentos no setor ainda possibilitaram a climatização de salas de aula em 12 unidades de ensino; entrega de nova mobília; contratação de professoras auxiliares e profissionais de apoio para o acompanhamento de alunos com deficiência; reajuste salarial para docentes; concessão de progressões que estavam acumuladas e ampliação das rotas diárias de transporte escolar universitário e técnico para Mossoró, beneficiando mais de 600 alunos.

“São muitos avanços, resultados de muito trabalho. Colocamos a casa em ordem e agora estamos colhendo os frutos dessa reorganização. Como mulher, não poderia deixar de destacar também a criação da Secretaria da Mulher e Políticas Afirmativas, um agente indispensável para integrarmos nossa cidade, nosso lar, à inclusão e ao respeito para todos, independente de sexo, gênero, ou quaisquer diferenças”, pontuou a prefeita Divanize Oliveira.

O trabalho de três anos da gestão Divanize Oliveira consta na prestação de contas apresentada à sociedade baraunense durante as celebrações pelos 42 anos de emancipação política da cidade.