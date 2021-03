Banhistas são atacados por piranhas

Um casal relatou ter sido atacado por piranhas enquanto pescava em um trecho do rio no Sítio Santa Cruz, zona rural de Jardim de Piranhas. O ataque aconteceu na manhã deste sábado (27) e atingiu apenas a mulher, que imediatamente foi levada pra Jucurutu, cidade onde mora o casal. As informações são do Blog do Marcos Dantas.

De acordo com o engenheiro agrônomo Procópio Lucena, essa água do Rio Piranhas, no sítio Santa Cruz é represamento da Barragem de Oiticica. Isso significa dizer que a água é a mesma e essas piranhas estão em toda extensão do rio e certamente no barramento da Barragem de Oiticica.

“Toda atenção é necessária. É bastante perigoso e preocupante. As pessoas que costumam pescar ou tomar banho no rio piranhas ou barragem de Oiticica fiquem atentas e evitem essas práticas de lazer ou o façam com muito segurança e responsabilidade. A piranha é um peixe de água doce que tem fama pela violência no ataque, que pode ser realizado em grupo ou individualmente. Apesar da fama de má, não é uma assassina e nem uma devoradora de gente, mas é preciso ter cuidado e evitar. Os dentes das piranhas são afiados , pontiagudos e finos, efetuam uma punção rápida seguida de um corte incisivo, como você pode observar a perna-coxa da senhora atacada”, explicou Procópio ao blog.

