Bandidos matam suboficial da Marinha e deixam idosa baleada durante assalto em Mossoró

Um arrastão na madrugada deste domingo (26) acabou com um homem morte e uma idosa baleada no bairro Bela Vista, em Mossoró. Pelo menos quatro criminosos chegaram a uma residência, onde as vítimas participariam, hoje, de uma confraternização familiar.

Uma das vítimas, identificado como Ricardo Luiz dos Santos, de 57 anos, era suboficial da reserva da Marinha do Brasil. Ele tinha acabado de chegar na cidade e estava retirando pertences de dentro do carro quando os assaltantes apareceram. Ao tentar fugir e fechar o portão da casa, os criminosos dispararam contra ele, que acabou morrendo na porta da residência.

O portão, que Ricardo Luiz ainda conseguiu fechar, foi arrombado pelos criminosos, que entraram na casa e fizeram um arrastão, levando pertences das vítimas, além do carro, com documentos e a arma do militar.

No momento dos disparos, uma outra pessoa foi atingida. Lúcia Helena Pinheiro de Paula, 71 anos, foi baleada e socorrida para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O seu estado de saúde não foi informado.

Segundo a Polícia, horas antes, um grupo de criminosos com as mesmas características fez outro arrastão em uma casa localizada noutra região da cidade. Familiares contaram ainda que, apesar de estar armado, Ricardo Luiz não reagiu ao assalto atirando contra os criminosos, mas apenas tentou fugir e fechar o portão.