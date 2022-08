Bandidos fortemente armados rendem frentistas e explodem posto de combustíveis na zona Oeste de Natal

Cerca de oito homens fortemente armados renderam frentistas de um posto de combustíveis e explodiram parte da estrutura do prédio localizado na avenida Engenheiro João Hélio Alves Rocha, no bairro Planalto, zona Oeste de Natal. O fato ocorreu na madrugada deste sábado (06). De acordo com a polícia, os criminosos fugiram em uma caminhonete levando um valor em dinheiro ainda não divulgado.

Segundo testemunhas o bando chegou por volta das 3h e imediatamente instalou bananas de dinamites na sala onde fica o cofre. “Enquanto uns rendiam que estava na pista, outros instalava as dinamites. Eles agiram muito rápido”, afirmou um frentista.

Equipes da Polícia Militar do 9º Batalhão foram acionadas e do Batalhão de Operações Policias Especiais estiveram no local com o departamento antibombas. Nenhum suspeito foi preso.

Com informações do Portal BO