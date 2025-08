Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai completa 89 anos de história

A Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai completou neste sábado (2) 89 anos de existência. É o grupo mais antigo em atividade cultural do Rio Grande do Norte. A banda se mantém com a mesma função de alegrar eventos cívicos, militares e religiosos. A Banda de Música Artur Paraguai foi fundada em agosto de 1936, apenas com o nome de Banda de Música Municipal.

Em 1971 passou a se chamar de Artur Paraguai, em homenagem ao maestro que falecera em 31 de maio daquele ano. Artur Paraguai nasceu em 30 de agosto de 1893. Era filho de Joaquim Justino Gomes, conhecido como Joaquim Paraguai, e Maria Justina Gomes, Maria Paraguai, nomes dados em função da participação dos avós na Guerra do Paraguai.

Artur Paraguai participou de formação de conjuntos e bandas musicais da cidade. Foi integrante da antiga “Charanga”. Era executor de todo instrumento de sopro e escreveu partituras musicais de fundo sacro. O Município o homenageou tornando-o patrono da Banda de Música Municipal e de uma rua da cidade.

A banda sinfônica é também conhecida por sua versatilidade e por compor sempre repertórios que se adéquam a diferentes ocasiões. Uma das marcas registradas da banda é apresentar sempre repertórios voltados à Música Popular Brasileira (MPB) e músicas regionais como xote, xaxado e baião. A banda é sempre presença garantida nos eventos culturais do município.

“A Banda Artur Paraguai é um patrimônio vivo de Mossoró que muito nos orgulha. Cada nota tocada pela banda ecoa talento, história, cultura. É motivo de muita alegria poder contar com uma banda com 89 anos, completando quase 09 décadas de história em Mossoró”, destacou Janaína Holanda, titular da Secretaria Municipal de Cultura.

Ao longo dessas quase 9 décadas, a Banda Artur Paraguai já teve vários regentes, sendo o primeiro Artur Paraguai que deu o nome ao grupo. Atualmente, o maestro da banda é João Célio Cordeiro. A Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai tem mais de 20 músicos.