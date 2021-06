Banda mossoroense Ragganorte lança novo single “Pizero”

A banda mossoroense Ragganorte, lançou nesta quinta-feira (17), um novo single intitulado “Pizero”, a música é uma composição de Marcos Silva (cantor e guitarrista da banda) e contou com a produção musical de Gabriel Souto (DuSouto /Luísa e os Alquimistas).

Com quatro singles já lançados, a música “Pizero” é uma das faixas inéditas que estará presente no primeiro EP da banda, intitulado “Música Popular Potiguar”, que traduz o amadurecimento sonoro do grupo e traz diversas influencias da música contemporânea do Nordeste e da música jamaicana.

O EP contará com seis faixas e será lançado no dia 16 de julho em todas as plataformas de streaming.

Para ouvir o novo single Pizero na sua plataforma de streaming favorita, clique no link a seguir: https://onerpm.link/1622984009