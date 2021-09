Banda mossoroense Black Witch lança EPs “The Spiral I” e “The Spiral II” durante a pandemia

A inquietação do quarteto mossoroense Black Witch, unido a isolamento social, trouxe ao mundo dois novos trabalhos da banda, com temáticas obscuras, sombrias, com bastante introspecções acerca do lado negro da existência humana.

O “The Spiral I”, com três faixas é o primeiro trabalho com o baixista Thassio Martins, que apesar de fazer parte na banda desde 2017, ainda não havia registrado nada de sua autoria.

Nesse trabalho, a Black Witch explora sonoridades mais sombrias, com afinações e canções com tonalidades mais baixas, e investindo em riffs mais diretos, dando mais liberdade pros vocais tenebrosos da cantora Lorena Rocha. O projeto teve patrocínio da Lei Aldir Blanc, Prefeitura de Mossoró, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, e está disponível em todas as plataformas de streaming desde o dia 30/07/2021.

A temática cósmica da banda continua em “The Spiral II”, dessa vez com 4 faixas, com guitarras mais tenebrosas, timbres valvulados, vocais com som de fita, e, segundo Rafaum Costa, um dos idealizadores do projeto, “talvez a produção que a Lorena teve uma maior parcela na composição dos riffs, o que deu um novo rumo para a produção, deixando a dupla voz + guitarra mais dentro de um contexto.”

Um fato que diferenciou de todas as produções anteriores da banda, foi que em virtude da pandemia, todas as sessões de gravação, foram feitas isoladamente, somente com o músico que iria gravar, e o produtor Rafaum Costa, diferente dos anteriores que todos da banda sempre estava presentes em todas as sessões, um processo diferente.

O EP “The Spiral II” está disponível em todas as plataformas de streaming desde o dia 18 e teve produção executiva da Alumiar Produtora Cultural; produção musical, gravação e mixagem de Rafaum Costa e masterização por Yago Marques.

O projeto teve o patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

A arte dos dois EPs foi assinada pelo artista Franco Mathson, cabeça da Frika Records, já atua com ilustrações, produção musical e publicidade em geral há mais de 15 anos.

Confira The Spiral I no aqui.

Confira The Spiral II aqui.

Ficha técnica:

Black Witch

Lorena Rocha – Vozes e Guitarras.

Rafaum Costa – Guitarras.

Thassio Martins – Baixo.

Fred Nunes – Bateria.

Arte da capa por Franco Mathson.

Foto da banda por Gislaine Costa.

Produzido, gravado e mixado por Rafaum Costa no Cosmos Art Studio (Mossoró-RN, Brasil).

Masterizado por Yago Marques (Natal-RN, Brasil).