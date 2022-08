Band RN realiza primeiro debate com candidatos ao Governo neste domingo

A Band RN realizará no próximo domingo (07) o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Rio Grande do Norte. Com duas horas de duração, o debate focará nas perguntas entre os candidatos, sobre temas livres, dando oportunidade ao telespectador, conhecer melhor as propostas sobre os principais desafios administrativos do próximo gestor.

O debate terá início as 21H com transmissão simultânea pela TV e pelo portal ibandRN. A mediação será da jornalista Anna Ruth Dantas, apresentadora do jornal Band Cidade.

Em nível nacional, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, tem importantes contribuições em momentos decisivos do país, sendo sempre a primeira emissora a realizar debates nos períodos eleitorais.