Banco Central lança ferramenta para cidadão impedir abertura de contas em seu nome

Começou a funcionar hoje uma ferramenta do Banco Central do Brasil em que o cidadão pode bloquear a abertura de contas bancárias em seu nome. Isso pode ser feito no site do BC.

 

O mecanismo é chamado de BC Protege+. Para fazer o bloqueio, é preciso:

 

Acessar o site do BC;

Entrar no ‘Meu BC’;

Colocar o login e a senha do gov.br; e

Ativar o BC Protege+.

🔒 A restrição para abertura de contas será comunicada de maneira automática pelo Banco Central a todas as instituições financeiras.

O mecanismo foi criado para impedir fraudes relacionadas à abertura de contas com uso de documentos falsos.

O bloqueio vale para abertura de conta-corrente e poupança. Só não funciona para conta salário, aquela aberta exclusivamente para o empregado receber o pagamento.

 

🔐 O serviço é grátis e poderá ser cancelado pelo próprio usuário, quando decidir que quer abrir uma nova conta.

Segundo a diretora de Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Izabela Correa, a medida também protege contra a inclusão fraudulenta como titular na conta de terceiros.

 

“É um serviço para os cidadãos e também contribui para a promoção da integridade do sistema (financeiro)”, disse ela.

Cerca de 7.800 pessoas já ativaram a proteção até aproximadamente 15h da tarde desta segunda-feira. O mecanismo começou a funcionar às 10h da manhã.

