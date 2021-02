Bancada Federal do RN destina emenda para compra de vacinas

Nesta quarta-feira (24), a bancada federal do Rio Grande do Norte se reuniu em Brasília para definir a alocação de emendas parlamentares no Orçamento 2021. O deputado federal Benes Leocádio, coordenador da bancada, anunciou que o valor de R$ 241.460.468,00 milhões, divididos em 15 partes iguais, em comum acordo com Resolução do Congresso Nacional, serão viabilizados conforme sugestões apresentadas pelo governo e prefeitura.

“Por unanimidade dos presentes, definimos enviar recursos as áreas e obras sugeridas pelo Governo do Estado. É o caso da saúde, que considerando, sobretudo, a situação da calamidade e enfrentamento da pandemia, acordamos em destinar duas emendas, uma para custeio e manutenção de hospitais e UTI’s e outra para aquisição de vacinas, caso a União não consiga disponibilizar e o Estado seja autorizado a fazer a compra. Também ficou pactuado, se não for possível o Governo do RN fazer aquisição de vacinas, que a bancada rediscutirá a destinação da emenda para esse fim,” informou o deputado.

A prefeitura de Natal, capital do estado, também será beneficiada com recursos destinados para construção do Hospital Municipal. Durante reunião com a Bancada Federal, o prefeito Álvaro Dias sinalizou a obra como prioridade para cidade. Outro ponto de consenso foi o envio de emenda para conclusão das obras da Barragem de Oiticica. As demais emendas serão apontadas individualmente pelos parlamentares, que podem usar para atender qualquer ente potiguar ou instituição do Rio Grande do Norte.