Bancada do RN na Câmara tem renovação de 50% dos parlamentares

A bancada do Rio Grande do Norte na Câmara dos Deputados vai ter uma renovação de 50% nas suas vagas. Robinson Faria (PL), Mineiro (PT), Paulinho Freire (União Brasil) e Sargento Gonçalves (PL) são os quatro parlamentares novatos.

Já Natália Bonavides (PT), João Maia (PL), Benes Leocádio (União Brasil) e General Girão (PL) conseguiram a reeleição.

Dos eleitos em 2018, três não concorreram à reeleição: Rafael Motta (PSB) foi candidato ao Senado; Walter Alves (MDB) eleito vice-governador na chapa com Fátima Bezerra (PT); e Fábio Faria, atual ministro das Comunicações, que se licenciou para Carla Dickson (União Brasil) assumir a a vaga e não se reeleger.

Beto Rosado (PP) também não conseguiu a reeleição.

Com informações do Blog do Gustavo Negreiros