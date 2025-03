Banca do concurso do Idema é definida e edital pode ser publicado em até 30 dias, diz governo

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou que definiu a banca organizadora do primeiro concurso público para cargos efetivos no Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema).

A entidade escolhida foi o Instituto AOCP, o qual vai ficar responsável pela aplicação das provas objetivas e discursivas, assim como a avaliação de títulos e a análise dos recursos e processamento dos resultados.

Segundo o governo do estado, a expectativa é de que o edital seja lançado em até 30 dias. Em agosto de 2024, o Executivo anunciou que o edital teria 180 vagas: 113 vagas para Analista Ambiental, 27 para Analista Administrativo e 40 para Fiscal Ambiental.

O extrato de contratação foi publicado, na edição desta quarta-feira (26) do Diário Oficial do Estado, pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), responsável pela condução do concurso junto ao Idema.

A partir da homologação do contrato, vão ser iniciados os trâmites processuais pela banca, dentre eles anunciado o cronograma do certame.

Desde a criação do Idema, em 1974, nunca foi realizado nenhum concurso para provimento do quadro efetivo do órgão. Atualmente, a instituição é composta, em sua maioria, por agentes temporários com atuação nas atividades de fiscalização e licenciamento ambiental.