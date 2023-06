Operação Corpus Christi 2023: PRF registra aumento do número de acidentes nas rodovias federais do RN

A Polícia Rodoviária Federal encerrou às 23h59 deste domingo (11/06) a Operação Corpus Christi 2023 registrando um aumento do número de acidentes nas rodovias do Rio Grande do Norte em relação à mesma operação em 2022.

Os números apontam que, apesar do aumento nos esforços empregados na fiscalização ao longo das rodovias, houve um aumento no total de acidentes (15 em 2022 – 18 em 2023), bem como no número de acidentes graves (4 em 2022 – 5 em 2023) com uma vítima morta.

Durante o feriado prolongado, quase 3,5 mil pessoas (aumento de 265%) e mais de 3,1 mil veículos (aumento de 239%) foram fiscalizados, o que representa para ambos os parâmetros um aumento de mais de 200% em relação ao mesmo período no ano passado.

Um outro ponto a se observar é o aumento significativo das autuações relacionadas à alcoolemia (58 – 178%) e à ultrapassagem (227 – 139%), assim como de outras infrações como o não uso do cinto de segurança (115), do capacete (91) e de dispositivos de retenção de crianças (30), incluindo o uso de celular ao volante (11), o que significa que os condutores continuam a desobedecer regras básicas da lei de trânsito criadas para reduzir a acidentalidade e garantir a segurança viária.

No que se refere ao combate à criminalidade 20 pessoas foram detidas, três veículos, uma arma, 26 munições e dois carregadores apreendidos, além de apreensões de 3 kg de maconha, 1kg de haxixe e uma carga de cigarro contrabandeado.