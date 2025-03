Bairro Cidade Oeste passa a ter linha de transporte público

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), inicia nesta segunda-feira (10) a operação da nova linha de transporte coletivo, a linha “Cidade Oeste”. A iniciativa amplia a oferta de mobilidade urbana e proporciona mais comodidade aos usuários do transporte público.

A nova linha atenderá os moradores do conjunto e também da região, garantindo conexões diretas com o Centro da cidade. Com horários distribuídos ao longo do dia, a linha Cidade Oeste contribuirá nos deslocamentos dos moradores que precisam ir para o trabalho, estudo e demais atividades cotidianas.

Confira os horários da linha Cidade Oeste:

BAIRRO:

– Chegada: 05h20 | Saída: 05h20

– Chegada: 07h10 | Saída: 07h10

– Chegada: 12h20 | Saída: 12h20

– Chegada: 18h30

CENTRO

– Chegada: 06h20 | Saída: 06h25

– Chegada: 08h00 | Saída: 11h30

– Chegada: 13h20 | Saída: 17h30

Para mais informações sobre os serviços de transporte coletivo, a população pode acessar os canais oficiais e as redes sociais da Prefeitura de Mossoró.