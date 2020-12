Azul volta a operar em Mossoró em março de 2021

Diante da retomada do turismo em todo o país, a Azul amplia ainda mais sua malha doméstica e anuncia o retorno de sua operação em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a partir de 01º de março de 2021. Os voos, que seguirão os protocolos de higiene e segurança adotados pela companhia desde o início da pandemia, começam a ser comercializados nos canais oficiais da empresa a partir do próximo sábado, 19 de dezembro.

Partindo de Mossoró, o Cliente voará a bordo de aviões modelo ATR 72-600, com capacidade para 70 Clientes, com destino ao Recife, principal hub da Azul no Nordeste, de onde poderá se conectar a destinos como Belém, Teresina, Manaus, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

“Estamos passando por essa retomada gradual e responsável com a reabertura de nossas bases em todo o Brasil. Com Mossoró, ampliamos a oferta de voos no Rio Grande do Norte, para oferecer aos nossos Clientes viagens para toda a malha aérea nacional, seja a lazer ou a trabalho. Sempre respeitando todas as medidas de higiene e segurança que a Azul adotou desde o começo da pandemia”, destaca Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.

O novo padrão de limpeza e segurança da Azul

A Azul reforçou a limpeza de suas aeronaves a cada voo e à noite, seguindo os protocolos sugeridos pela IATA e Anvisa. A companhia também foi a primeira do país a tornar obrigatório o uso de máscaras por Tripulantes e Clientes, tanto a bordo quanto em solo. Em outra iniciativa pioneira, a Azul passou a medir a temperatura dos Tripulantes a cada início de turno, aumentando a confiança em solo e a bordo e preservando a vida e a segurança de todos.

A companhia tem orientado o check-in pelo aplicativo e, para aqueles que precisa despachar a bagagem, sugere o uso das bancadas digitais de autoatendimento, em que o próprio Cliente etiqueta sua bagagem sem contato com a tela dos tablets. Para o embarque, a Azul lançou o Tapete Azul, tecnologia pioneira no mundo, que é composto por um conjunto de projetores e monitores. Por meio de realidade aumentada, projetores no chão formam um tapete virtual colorido e móvel que convida a pessoa a se posicionar na fila de acordo com seu número de assento. A inovação vem proporcionando uma diminuição de cerca de 25% no tempo em que uma pessoa leva entre embarcar e sentar dentro do avião e, de quebra, contribui para o distanciamento social, já que os Clientes convocados para o embarque ficam a quatro metros de distância entre si.

A bordo da aeronave, lenços umedecidos estão à disposição para uso dos Clientes e dos Tripulantes da Azul e sachês de álcool em gel são distribuídos a todos os viajantes. A companhia também tem utilizado descontaminantes bactericidas que contam com um princípio ativo que elimina vírus e bactérias em 99,99% dos casos.

Além disso, a empresa também adotou o sistema de raio ultravioleta da Honeywell para a limpeza do interior de suas aeronaves. O UV Treatment System é capaz de auxiliar a limpeza do interior de uma aeronave em menos de 10 minutos. A tecnologia representa uma camada a mais de segurança que será gradualmente introduzida na frota da Azul, a primeira empresa aérea da América Latina a trazer essa inovação.

Somando-se a isso e à limpeza dupla nos assentos, mesinhas, bolsão, banheiros, encosto de cabeça, cinto de segurança, janela, paredes e compartimentos superiores, a Azul vem atendendo todas as normas de procedimento de limpeza e desinfecção sugeridas pelas autoridades sanitárias. O serviço de bordo passou a ser realizado ao final do voo, garantindo o uso da máscara durante toda a viagem, e o desembarque agora é realizado por fileiras, evitando as costumeiras aglomerações no corredor no momento de saída da aeronave.

Confira, a seguir, a malha prevista para a reabertura de Mossoró:

