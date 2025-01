Azul anuncia suspensão de voos entre Natal e Fernando de Noronha a partir de março

A decisão ocorre como” parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda”. O cancelamento da Azul vem em linha com as suspensões de diversos voos no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Maranhão e Pernambuco.

O voo é operado atualmente com a aeronave regional ATR-72, que está envolvida em rotas com vendas suspensas nos últimos dias, como os voos entre Mossoró e Recife.