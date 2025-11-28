Ayrton Lucas, Bruno Rodrigues e Khellven: trio potiguar na final da Libertadores

A final da Libertadores deste sábado terá um sabor especial para o Rio Grande do Norte. Três jogadores potiguares estarão à disposição de Flamengo e Palmeiras na decisão em Lima: Ayrton Lucas, no lado do Flamengo, e Khellven e Bruno Rodrigues, pelo Palmeiras.

Ayrton Lucas, 28 anos, é natural de Carnaúba dos Dantas e é o único do trio que já viveu a emoção de ser campeão da Libertadores, em 2022, com a mesma camisa rubro-negra. Na final contra o Athletico-PR, o lateral-esquerdo substituiu Filipe Luís, que hoje é o treinador do Fla. Revelado pelo ABC, Ayrton saiu do RN muito jovem, ganhando destaque no Fluminense e atuando por quatro temporadas no Spartak Moscou. Ele está no Flamengo desde 2022 e disputou mais de 200 jogos oficiais pelo clube.

Khellven, 24 anos, é natural de Pilões, no Alto Oeste potiguar, e saiu do estado ainda criança. Ele deu os primeiros passos no futebol em Brasília, onde foi descoberto e levado para o Guarani-SC. Em seguida, chegou ao Athletico-PR, sendo campeão da Copa do Brasil em 2019 e da Sul-Americana em 2021. O bom desempenho o levou ao CSKA Moscou, permanecendo duas temporadas, antes de ser contratado pelo Palmeiras este ano. O lateral-direito rapidamente ganhou espaço na equipe de Abel Ferreira, acumulou boas atuações na Série A e tem sido elogiado pela maturidade desde que chegou ao clube. A final da Libertadores representa, para ele, um dos momentos mais importantes desde sua volta ao futebol brasileiro.

Bruno Rodrigues, 28 anos, natural de Ceará-Mirim, protagoniza talvez a história mais simbólica do trio. O atacante do Palmeiras passou por duas cirurgias no joelho e ficou quase dois anos afastado, em um longo processo de recuperação. Contratado em 2024 após boas passagens por Ponte Preta e Cruzeiro, ele voltou a ser relacionado apenas em setembro deste ano. Ainda com uso controlado pela comissão técnica, Bruno vive um recomeço e carrega no retorno à final um capítulo especial da própria trajetória. Descoberto pelo Santa Cruz de Natal, seguiu ainda garoto para o Athletico-PR, onde teve sua formação.