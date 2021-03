Avenida João da Escóssia passa por nova simulação de tráfego

A Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade e Trânsito através da Gerência de Trânsito está realizando uma nova simulação de tráfego na avenida João da Escóssia. Desta vez foi montado com as barreiras físicas e cones um canteiro central, proibindo a convenção de um sentido para o outro.

Os dados do SAMU, Polícia Rodoviária Estadual e dos agentes de trânsito mostram um índice elevado de acidentes na região. O principal objetivo da secretaria é diminuir o número de acidentes na via e salvar vidas. Em média mais de 17 mil veículos trafegam diariamente pelo trecho onde ocorre a simulação.

Agentes de trânsito orientam os condutores que trafegam na via. | Foto: Wilson Moreno

“Nós estamos realizando hoje uma nova simulação para acompanhar o comportamento dos condutores, para sabermos qual será a simulação mais eficiente. Estamos monitorando com câmeras de videomonitoramento e drones toda a extensão da avenida João da Escóssia”, relatou Luís Correia, diretor executivo de mobilidade.

Luís Correia destaca que a gerência de trânsito em parceria com a Waze, já notificou os usuários do aplicativo sobre a nova simulação na avenida João da Escóssia. “A secretaria tem uma parceria com a Waze, todas as simulações que estão ocorrendo, trechos em obras e mudanças na sinalização, estamos programando na base de dados do aplicativo. Quem ainda não possui, pode baixar gratuitamente em sua loja de aplicativo”, disse.

Foto: Wilson Moreno

Os condutores devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao trafegarem pela avenida. O trecho onde acontece a simulação conta também com sinalização vertical, com placas indicando o sentido que deve ser seguido. A simulação ocorre até sexta (05), sempre começando às 7h da manhã até as 20h.

“Os agentes de trânsito estão orientando os condutores sobre o sentido que deve ser seguido. Contamos com placas de sinalização, cones e barreiras físicas que auxiliam na sinalização do local. Após o estudo das duas simulações vamos avaliar o comportamento e dar seguimento à simulação que mais se adequa à realidade dos condutores”, destacou Luís Correia.