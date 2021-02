Av. João da Escóssia passará por simulações de tráfego para melhorar mobilidade

Nesta quarta-feira (24), a equipe da Gerência de Tráfego da Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito realizará simulações na Av. João da Escóssia com o objetivo de melhorar a mobilidade do local, visto o número preocupante de acidentes naquela região.

Para facilitar a análise do local, uma câmera de contagem de veículos foi instalada na região. Registrou-se durante uma semana, que mais de 17 mil veículos passaram pelo local. De acordo com o Diretor Executivo de Mobilidade, o número de acidentes na localidade é muito crítico. “Através dos dados do município e do estado, notamos uma grande quantidade de acidentes nessa região. Então, uma intervenção tem que ser feita para garantir a segurança de quem está transitando pelo local. Devido a isso, a Secretaria de Trânsito fez um planejamento para que possamos fazer uma operação de tráfego. Nós vamos ter que modificar algumas rotas cotidianas do cidadão. Para que possamos fazer essa modificação com segurança, vamos realizar primeiro algumas simulações”, explica Luís Correia.

A secretaria pretende realizar duas simulações, a primeira acontece amanhã (24), às 7 horas, com duração de três dias. Já a segunda simulação, prevista para dia 3 de março, terá a mesma duração. “Serão duas simulações, por meio delas, vamos estudar o comportamento dos condutores. A partir daí, iremos detectar a forma mais segura e a que trará mais mobilidade. Instalamos uma câmera de videomonitoramento para melhor analisarmos o comportamento daquele que utiliza a via. Além disso, um drone ficará monitorando todo o trajeto da simulação”, ressalta o diretor executivo de mobilidade.