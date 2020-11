Auxílio emergencial será prorrogado caso haja segunda onda de COVID-19

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, enfatizou nesta quinta-feira, 12, que se o Brasil for atingido por uma nova onda do novo coronavírus, o governo concederá novamente o auxílio emergencial aos brasileiros em condição de vulnerabilidade econômica.

Mesmo considerando ‘’baixa’’ a probabilidade de uma nova onda de contágio, Guedes declara, ‘’Deixamos bem claro para todo mundo. Se houver uma segunda onda no Brasil, temos já os mecanismos. Digitalizamos 64 milhões de brasileiros. Sabemos quem são, onde estão e o que eles precisam para sobreviver.’’

O plano do governo é suspender o benefício aos poucos até o final do ano, “Estamos retirando os estímulos, de R$ 600 [valor inicial das parcelas do auxílio] baixa pra R$ 300 [auxílio emergencial residual] e depois aterrissa ali na frente numa versão Renda Brasil ou no próprio Bolsa Família. Temos as duas possibilidades, é uma escolha política’’, declara Guedes.

O Presidente Jair Bolsonaro, disse em agosto deste ano, que a proposta para criação do programa Renda Brasil está suspensa. O plano visava estender o Programa Bolsa Família. A proposta consistia em retirar o abono salarial para quem ganha até dois salários mínimos a fim de financiar o novo programa social.