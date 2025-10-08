Auxílio emergencial: governo notifica 1,7 mil famílias no RN para devolver R$ 4,6 milhões recebidos indevidamente

O governo federal notificou 1.783 famílias do Rio Grande do Norte para que devolvam valores recebidos indevidamente do Auxílio Emergencial, benefício pago durante a pandemia da Covid-19.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o valor total a ser ressarcido no estado é de aproximadamente R$ 4,6 milhões.

Em todo o país, o MDS identificou 177,4 mil famílias que terão de devolver recursos, somando R$ 478,8 milhões.

🔎 A restituição é solicitada em casos de inconsistências, como vínculo de emprego formal ativo, recebimento de benefício previdenciário, renda familiar acima do limite legal ou duplicidade de pagamentos.

O Ministério informou que estão isentos da cobrança os beneficiários do Bolsa Família, inscritos no Cadastro Único, quem recebeu valores inferiores a R$ 1,8 mil ou famílias com renda per capita de até dois salários mínimos, ou renda mensal total de até três salários mínimos.

As notificações às famílias tem sido enviadas via SMS, e-mail e podem ser consultadas via sistema Vejae. O não pagamento pode acarretar dívida com a União e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados (Cadin), além de ter o nome negativado em órgãos de proteção ao crédito.

O MDS reforça que não envia links nem boletos por mensagem, e que a consulta deve ser feita apenas pelo site oficial do ministério.

Veja abaixo as principais perguntas e respostas.

Quem precisa devolver o Auxílio Emergencial?

Por que algumas pessoas estão sendo cobradas para devolver o benefício?

Como saber se eu preciso devolver os valores recebidos?

O que é o sistema Vejae e como acessá-lo?

De que forma o cidadão é notificado e quais canais são utilizados pelo MDS para enviar notificações?

Há risco de golpes relacionados a essas mensagens? Como o cidadão pode se proteger?

Como é feito o pagamento da devolução?

Existe prazo para devolver o valor recebido indevidamente?

O que acontece se a pessoa não devolver o valor? Há multa ou inscrição na dívida ativa?

Quais são os principais motivos de irregularidade identificados pelo MDS?