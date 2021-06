Auxílio emergencial: beneficiários do Bolsa Família recebem terceira parcela nesta segunda-feira (21)

A terceira parcela do auxílio emergencial 2021 será paga nesta segunda-feira (21) para os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) final 3. O recebimento do benefício é realizado da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular para quem recebe o Bolsa Família.

Para os que recebem os valores por meio da Poupança Social Digital, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Criado em abril de 2021, o auxílio emergencial atende pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia. O benefício foi pago em cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães chefes de família monoparental e, depois, estendido até 31 de dezembro de 2020 em até quatro parcelas de R$ 300 ou R$ 600 cada.

Já em 2021, ficou definido que a nova rodada de pagamentos seria feita durante quatro meses. Dessa vez, são previstas parcelas que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil de cada família.

Fonte: Brasil 61