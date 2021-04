Auxílio Emergencial 2021: Governo antecipa calendário de saque da primeira parcela

O governo federal abreviou o prazo para que o grupo de trabalhadores que se inscreveu por meios digitais e os que integram o Cadastro Único tenha acesso a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. A decisão permite que beneficiários possam resgatar os recursos com até 18 dias de antecedência em relação ao cronograma original.

Antes, o saque para os nascidos em janeiro seria no dia 4 de maio. Agora, esse público terá acesso ao recurso a partir de 30 de abril. Com a mudança em todo o calendário, acredita-se que até o dia 17 de maio, a primeira parcela do benefício estará disponível para saque a todos que se encaixam no programa.

Até agora, já foram contemplados com a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 os nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, num total de 11,88 milhões de famílias a partir de um repasse de R$ 2,46 bilhões.

Para conferir as novas datas de pagamento acesse o site. Caso você queira saber se tem direito de receber o benefício, confira no portal do Ministério da Cidadania ou ligue 121 para atendimento telefônico.

Confira o novo calendário de saques da primeira parcela

Nascidos em janeiro: 30 de abril (era 4 de maio) Nascidos em fevereiro: 3 de maio (era 6 de maio) Nascidos em março: 4 de maio (era 10 de maio) Nascidos em abril: 5 de maio (era 12 de maio) Nascidos em maio: 6 de maio (era 14 de maio) Nascidos em junho: 7 de maio (era 18 de maio) Nascidos em julho: 10 de maio (era 20 de maio) Nascidos em agosto: 11 de maio (era 21 de maio) Nascidos em setembro: 12 de maio (era 25 de maio) Nascidos em outubro: 13 de maio (era 27 de maio) Nascidos em novembro: 14 de maio (era 1º de junho) Nascidos em dezembro: 17 de maio (era 4 de junho)

Fonte: Brasil 61