Auxílio Brasil: 80% dos eleitores querem manutenção dos R$ 600 em 2023

Pesquisa Datafolha, encomendada pela Globo e jornal Folha de S. Paulo, divulgada no sábado (10/9), mostra que 8 em cada 10 entrevistados defendem que o Auxílio Brasil continue a ter o mesmo valor de R$ 600, em 2023. O benefício, que era de R$ 400, aumentou em R$ 200 até dezembro deste ano em função da aprovação da PEC dos Auxílios.

A pergunta feita pelo instituto para obter os resultados, foi: “O Auxílio Brasil deve ser mantido em R$ 600 em 2023?”. Veja as respostas:

82% responderam que o valor de R$ 600 deve ser mantido

8% disseram que o valor deve voltar a R$ 400 em janeiro do ano que vem

2% responderam que o valor deve ser superior a R$ 600

3% responderam que não deve haver valores pagos

4% disseram não saber e,

1% deram outras respostas

Para 90% das pessoas que declararam usufruir do Auxílio Brasil, os R$ 600 devem ser mantidos pelo governo por pelo menos mais um ano. Apenas 5% desse grupo defenderam a redução.

Os beneficiários do programa também deram suas opiniões quanto ao melhor candidato à Presidência da República. Enquanto 53% disseram que votarão no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 37% opinaram que preferem o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ainda para os inscritos no programa, se eleitos, os seguintes candidatos têm mais chance de prorrogar o auxílio de R$ 600:

45% apontaram para Lula

40%, Bolsonaro

2%indicaram Ciro Gomes (PDT) e

1% citaram Simone Tebet (MDB) e,

4% disseram que nenhum dos candidatos vai manter o benefício.

A pesquisa ouviu 2.676 pessoas em 191 municípios nos dias 8 e 9 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-07422/2022.

Auxílio Brasil

Ao registrar a candidatura à reeleição junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no começo de agosto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a indicar no plano de governo, a intenção de manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600.

