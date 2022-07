Autoatendimento da Caern facilita acesso a serviços

Atualmente, o autoatendimento é tendência que veio para ficar e a busca por esses serviços deve continuar aumentando. Com a pandemia da Covid-19, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) investiu muito no fortalecimento desses canais.

Os clientes da companhia têm procurado com frequência os canais virtuais de atendimento da companhia, cada vez mais uma opção de fácil acesso para a solução de demandas dos clientes. As alternativas são várias, permitindo ao cliente utilizar a ferramenta que melhor atende.

Um exemplo é o aplicativo Caern Mobile, através do qual é possível realizar consultas, solicitar serviços e outras demandas. Para fazer o download do Caern Mobile, é preciso acessar as lojas de aplicativo como o Play Store e App Store.

A agência da Caern, que fica disponível pelo site www.caern.com.br, é outra alternativa que vem registrando grande procura. A Agência Virtual da Caern possui um leque de serviços ainda maior do que o aplicativo. Outro canal que pode ser utilizado pelo cliente é o WhatsApp no 98118-8400. Uma alternativa prática, na qual o consumidor pode realizar vários atendimentos, como segunda via de conta, parcelar débitos, informar vazamentos, entre outros.

Além dos canais de autoatendimento, o cidadão que necessita dos serviços prestados pela Caern ainda conta com outro serviço que facilita sua vida e afasta a necessidade de ir a um escritório para o atendimento presencial. O teleatendimento 115 é um serviço gratuito, com funcionamento intermitente 24 horas por dia e sete dias por semana.

O número de acesso à central de relacionamento é o 115. O serviço está disponível para todo o Rio Grande do Norte. O mais importante é que esses canais funcionam 24 horas por dia e sete dias por semana.