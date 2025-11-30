Por Márcio de Lima Dantas

Professor de Literatura Portuguesa da UFRN

Auta de Souza: a indelével mediocridade

Et commeilsavouraitsurtout les sombres choses,

Quand, dans la chambre nue aux persiennes closes

Artur Rimbaud

Mas perdi-me ao seguir a criançada

Bruno Tolentino

1. Prelúdio: andante

Também não gosto.

Lendo-a, no entanto, com total desprezo, a gente

acaba[descobrindo

nela, afinal de contas, um lugar para o genuíno.

Marianne Moore

Até parece que a poeta americana escreveu este poema pensando na poeta

norte-rio-grandense Auta de Sousa (12.09.1876 – 07.02.1901). Poucos são os que

a leram com atenção, porém vasto o número dos que apreciam a poesia do seu

único livro publicado em vida: Horto. No âmbito da nossa crítica universitária, é

unânime o desprezo pela obra da poeta, embora no entourage dos meios

indigitados oficiais o nome dela seja citado como uma das potentes vozes da lírica

do estado. Contudo, um olhar mais acurado sobre o conjunto da sua obra talvez

revelasse coisas para além dos clichés, sem muita reflexão, que lhe são atribuídos.

Tanto nos que a desprezam, quanto nos que a exaltam como uma grande poeta.

Para começo de conversa, vou logo avisando que não adianta querer

procurar originalidade ou rupturas na obra de Auta de Sousa. Nada avançou ou

contribuiu às poéticas a que estava fragilmente atrelada. Não vai encontrar.

Também não é por isso que não devamos lê-la ou estudá-la. Numa literatura pobre

como a nossa, originada numa região periférica com relação ao eixo cultural São

Paulo-Rio de Janeiro, faz-se necessário um relativismo metodológico alargador

do abraço que contempla autores e obras para compor o nosso cânon literário.

Quer dizer, autores não detentores de grandes qualidades estéticas ou inovadoras

no seu tempo de produção, autores que muitas vezes não passaram de uma simples

presença da noção de literatura num meio provinciano e distante de outras

informações. O melhor exemplo é o poeta Jorge Fernandes que, embora se

inscreva como aquele que cingiu nas nossas letras a modernidade, se quisermos

seriedade ante o ato crítico, não podemos deixar de considerá-lo como um poeta

de pouco fôlego lírico, malgrado seu valor histórico. Ora, é justamente aí onde eu

gostaria de configurar um vetor formado não como um monólito, mas como um

feixe de diversos matizes no qual pudesse congregar toda uma sorte de autores,

historiadores, poetas de cidades do interior, etc, que, apesar das adversidades

intentam produzir algo para si e para o seu meio, muitas vezes retirando do seu

próprio bolso o orçamento para a impressão de um livro. Vejamos o que diz o

crítico Antonio Cândido ao tratar da formação da literatura nacional, inclusive já

citado nas nossas duas mais importantes antologias1:

Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e

fraca. Mas é ela, não outra, que nos exprime. Se não for

amada, não revelará a sua mensagem; e se não a

amarmos, ninguém o fará por nós. Se não lermos as

obras que a compõem, ninguém as tomará do

esquecimento, descaso ou incompreensão. (CÂNDIDO,

1981: p. 10)

Concordo. Também vejo assim. O pedantismo tão caro aos

críticos da Academia parece-me nefasto e encurtador de possibilidades, mas

quando ocorre o contrário, -quando só temos palavras de louvação gratuitas, –

também não ajuda em nada à compreensão dos nossos escritores. Para além de

atitudes feministas ou relativa aos chamados Estudos Culturais – que encontram

qualidades estéticas num escrito só porque foi escrito por uma pessoa do sexo

feminino, não podemos esquecer que a poeta de Horto despontou num meio

provinciano, distante do que se convencionou apelar de “centros culturais” do

país, e tradicionalmente, esse meio, controlado pelos homens.

E olha que não precisa ser um grande entendedor de poesia para encontrar

as imperfeições na obra da mulher de Macaíba. Ceder à rima de maneira

extremamente descarada como no poema Simples. Pobreza filosófica. Metáforas

excessivamente evidentes e já batidas desde sempre. Ausência de resposta nova

para temas recorrentes da lírica ocidental, uma certa concepção pueril do mundo,

malgrado dizerem ter sido leitora de autores franceses no original, tais como:

Bossuet, Fenelon, Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo.

Os defeitos são inumeráveis. Seria chover no molhado se ficasse aqui

escacaveando a imperícia da poeta quando do uso dos procedimentos poéticos

empregados para o engendramento do signo literário, dos seus símbolos, enfim,

da produção de uma semiótica multiforme que é todo e qualquer bom poema.

Para não estirar conversa, a verdade é que Auta de Sousa não seria

reconhecida como escritora em nenhuma literatura: nem no Brasil, nem muito

menos alhures. Embora tenha recebido o aval do poeta parnasiano Olavo Bilac,

que fez bondosamente – espécie de esmola – a introdução da primeira edição de

1GURGEL, Tarcísio. Informação da literatura potiguar. Natal: Argos, 2001, p. 27

3

Horto. Manuel Bandeira também fez referência à poeta, assim como Jackson de

Figueiredo e Tristão de Ataíde. Tudo resultado de condescendência (o primeiro)

ou busca de preencher uma lacuna de uma poesia religiosa (Católica!) ou mística

nas letras nacionais (os dois segundos).

A verdade é que a crítica norte-rio-grandense se comporta com a irmã de

Henrique Castriciano e Eloy de Souza da mesma maneira que se comporta com

todo e qualquer poeta: não-ata-nem-desata, porquanto permanece, ou repetindo os

lugares-comuns tediosos, ou compondo um discurso carregado de evasivas que

nada contribuem para a exegese da obra ou para situá-la no justo lugar do nosso

sistema poético.

Proponho-me neste trabalho fazer uma modesta miseau point, assim como

apontar alguns traços dessa que é considerada uma das referências poéticas do

estado do Rio Grande do Norte.

2. Fuga: allegro ma non troppo

A preservação da sua individualidade biográfica nos textos, articulando

liames estreitos entre vida e obra é um dos pontos bastante positivos da sua poesia.

Não que eu pense que isso necessariamente deva estar implicada na consecução

do objeto estético (se assim o fosse, não existiriam poetas dramáticos, como

Shakespeare ou Goethe, ou escritores prolixos na criação de personagens, como

Eça de Queiroz).

O que me vem a cabeça dizer é que esse estreito laço foi produzido a partir

de uma grande sinceridade, de uma enérgeia que demandava consubstanciar-se,

agora se essa potência não se materializou em formas de requintada beleza

estética, são outros quinhentos. Não podemos negar é a autenticidade da lírica. O

sopro da musa pode até ter sido mal recebido ou, quem sabe mal trabalhado –

quem sabe por limitações subjetivas ou ausência de um repertório mais requintado

do fazer poético – o que não podemos duvidar é que ela não tivesse predisposição

à escritura. Sim, eu sei muito bem, não precisa me dizer, literatura não se faz com

bons sentimentos, não me lembro quem foi que disse. Todo mundo já sabe e

repete. Literatura se elabora a partir da literatura já estabelecida, a partir da

articulação das palavras num determinado arranjo.

O que estou chamando de sinceridade foi capaz de engendrar ritmos

estruturados na cadência da prosa de simplicidade absoluta, de despojamento sem

que houvesse a intermediação do pensamento (reflexão). O fôlego lírico não

sofreu nenhuma oclusão. Por isso, alguns versos são bastante toscos, não

elaborados pelo trabalho artístico. Talvez essa rudeza, que, por sua vez, se

confunde com espontaneidade (naturalidade) seja um dos bons atributos da poeta.

O que quero dizer é que havia um substrato forte para o pouso da musa, contudo,

não se firmou como virtuose. Quem sabe, a angústia observada em alguns poemas

seja resultado de uma auto compreensão dos seus limites. Diz-se que foi aluna

4

diligente no Colégio S. Vicente de Paulo, na Estância, Recife, recebendo

distinções, e que falava francês fluentemente (falar uma outra língua pode nada

significar, crianças aprendem rápido uma língua estrangeira, como todo mundo

sabe).

O que podemos atestar na grande popularidade de Auta de Souza, entre as

gentes do nosso Estado, é que sua fama se deve a mais uma espécie de

consolidação de um nome para ocupar um lugar no parnaso lírico, à falta de outro,

na literatura. Como em muitos fenômenos sociais, constata-se a existência de um

lugar mental que busca ser preenchido por uma forma, não interessando ao coro

uníssono dos que elogiam sem, no mínimo, terem convivência ou intimidade com

os traços principais da obra de um autor. Repete-se ao infinito, desponta em todas

as listas canônicas, contudo, não se conhece a obra, que, ao final das contas, é o

que interessa.

Creio, sim, que podemos atestar uma poética plena de sofrimento sincero.

Acontece que uma insuperável melancolia justaposta a um fracasso iminente não

podem ser tomados como critério de avaliação de uma obra. A forma é o fator

determinante e o critério para se avaliar a produção de um escritor. Podemos

apontar outros exemplos na história da literatura, tais como Florbela Espanca ou

Mário de Sá-Carneiro. Ambos conseguiram estreitar os laços entre a sinceridade

de uma vida plena de vicissitudes, fracassos que conduziram ao suicídio de

ambos, acontece que formataram esses embates com a realidade por meio de

formas que transcenderam tempo e lugar de elaboração, permanecendo válidas até

hoje. Florbela é considerada uma das melhores sonetistas da língua portuguesa,

estando à altura de um Camões, a poesia experimental de Sá-Carneiro, com o

manuseio de tipografismos de diversos tamanhos e formas, resta ainda atual e

nutridora de poéticas de vanguarda, tendo sido um dos precursores da poesia

Concreta.

O que quero dizer é da necessária atemporalidade da arte, de uma escritura

que seja expressão de uma imanência que pulsa do coletivo, que uma experiência

particular apenas represente metonimicamente o todo pela parte. A vida datada e

localizada vem a organizar pulsões emanadoras da coletividade. O indivíduo

funciona como espécie de antena a captar esses estímulos provindos de uma razão

social.

A poesia de Auta de Souza, à exceção de alguns poemas, é enfadonha e

tediosa quando lida sob a ótica do espírito da nossa época, não suportando uma

leitura que leve em conta o modus vivendi dos dias de hoje. Como se prendeu a

determinadas faixas semânticas, ou seja, haja quadras ao gosto popular sobre a

beleza das amigas, sobre o cabelo ou o perfume das mulheres que a

acompanhavam à missa, sobre enterros de crianças mortas em tenra idade. Creio

que suas obsessões vieram a se tornar seu maior equívoco: prendeu-se em demasia

aos temas calcados na tristeza e numa concepção aziaga da vida.

5

Sinceridade no sentido do que busca consolação, redenção diante de uma

existência miserável, de quem se aproxima da arte para não sucumbir totalmente

às vicissitudes.

3. Allegretto: a autenticidade em arte

Se me perguntassem, juro que eu não saberia explicar por que a leitura de

Auta de Souza evoca-me a pintura da artista mexicana Frida Kahlo. Embora

tenham lidado com códigos distintos – poesia e pintura – , penso que o elemento

sinceridade artística permite-me esse cotejamento. Ambas têm em comum não

só fato de terem sido mulheres de temperamento mórbido, mas também pelo

recorrente dobrar-se sobre si mesma numa atitude narcísica de quem busca

angustiosamente transcender o mundo via a expressão de algo que lhes pungia.

Obsessão que projetou-as como dramatizadoras do seu próprio fim. Frida

autoretratou-se a vida inteira. Seus quadros são uma narrativa da sua história

pessoal, da sua via dolorosa, tanto física quanto subjetiva. Auta atolou-se no seu

ego, fetichizando sua breve existência, fazendo-se personagem e gozando

horrores nos seus fracassos. Parecia não se fartar de mamar no peito da velha

parceira da Musa: a melancolia. Num dos seus mais bem construídos poemas,

abomina até mesmo o amor e se consagra como noiva do verso. Vejamos o poema

“Minh’ alma e o verso”, dispostos em sextilhas, no qual alterna decassílabos de

fatura elegante, em dísticos, alternados com heróicos quebrados. Ademais, insere

no corpo do poema uma segunda voz, em septassílabos, demonstrando capacidade

de manusear, em versos, o gênero dramático.

“Eu sou o orvalho sagrado,

Que dá vida e alento às flores;

Eu sou o bálsamo amado

Que sara todas as dores.

Eu sou o pequeno cofre

Que guarda os risos da Aurora;

Perto de mim ninguém sofre,

Perto de mim ninguém chora.

Todos os dias bem cedo

6

Eu saio a procurar lírios,

Para enfeitar em segredo

A negra cruz dos martírios.

Vem para mim, alma triste

Que soluça de agonia;

No meu seio o Amor existe,

Eu sou filho da Poesia.”

Um dos mais belos poemas da mulher de Macaíba. Não apenas pelo apelo

metalinguístico, apresentando a Poesia como possibilidade de obliterar a realidade

e redimir o Ser do sofrimento, mas também no que concerne à fatura do texto,

empregando habilmente alguns procedimentos formais (os quebrados de heroicos

arrematam de maneira contundente o dístico-decassilábico). E tudo isso configura

um universo autoreferencial em relação à realidade, provocado que foi pelo

desacerto, por uma imanente incompatibilidade que a fez alimentar a doença, e

por tabela, nutrir a Poesia demandada por seu pendor saturniano.

Bem claro que a poeta conferia si mesma uma representação de uma alma

não nascida para vida, fechada para o mundo, presa a um mundo imaginário. A

ficção tomara o lugar da realidade. Não havia mais saída. Assim como a Igreja é

a noiva do Cristo, também a poeta auto ungiu-se namorada da linguagem,

olvidando o mundo e buscando guarida no fantasioso mundo da arte.

Quase toda vez que experimento essa estreita relação entre vida e obra, e

que não é difícil encontrar chez lesfemmes; indo mais além, eu diria até parece ser

uma coisa imanente da mulher-artista (vejam o exemplo de Clarice Lispector). O

problema é que o homem, -talvez -, consiga separar um pouco sua produção dos

seus estados anímicos. Enfim, o que quero dizer é que as mulheres sejam dadas a

representar menos na vida social e até mesmo no interior de uma relação afetiva

mais estreita do que os homens, por exemplo.

Esse andamento de prosa nos versos a que estou me referindo muito me

agrada por se inscrever numa tradição da lírica

7

4. Allegro moderato (affettuoso?)

a)

arrisco, mesmo não sendo especialista na área, uma pequena leitura

Não é de admirar, pois, que certas imagens conservem

na obra inteira uma marca que possibilita designar para

sempre o psiquismo de um escritor (BACHELARD: A

terra e os devaneios da vontade, p.175)]

Se considerarmos esta assertiva como verdadeira, então podemos, para

início de conversa, arrolar as imagens recorrentes na obra de Auta de Souza. E

que não são muitas, como sabem todos os que leram com atenção o livro Horto.

Quaisquer que tenham sido as predileções eróticas dessa casta diva da

cidade de Macaíba, atesta-se em seus poemas, um percentual significativo de de

uma erótica voltada para as amigas, numa busca de exaltar a beleza ou a

delicadeza do comportamento feminino em sociedade. Como era comum em seu

tempo, a poeta Auta de Souza vivia rodeada de mulheres, que fossem vizinhas,

comadres ou amigas. Entretanto, sua admiração e fixação parecem exceder o nível

da amizade, numa busca de enfatizar o belo que as amigas possuíam.

No que concerne a obra da poeta Auta de Sousa, penso que seria

interessante perceber e depois saborear algo extremamente delicado e sutilmente

velado ao longo de toda sua obra. A saber: o forte erotismo direcionado às

mulheres dessa mocinha que morreria enla flor de la vida, aos 25 anos. Acontece

que essa vigorosa sensualidade expressa-se de maneira bastante sutil e inteligente,

para não dizer astuciosa. Pouco interessa se era intencional ou não, vale pela

eficácia. Na comarca do simbólico as leis são regidas pela lógica da eficácia e não

pela lógica do mundo. Tudo o que evoca o sensual vem intermediado por um

paravent religioso modulado através de inúmeros arabescos de cunho religioso.

Ora, não é de se admirar que a autora foi buscar no universo religioso, – que

por sinal lhe era bastante familiar, pois foi educada em colégio de freiras -, os

símbolos que serviram para manusear afim de tangenciar o erotismo aludido.

Valeu-se com propriedade, e com uma espécie de cuidado, da metonímia para

discorrer acerca dos seus olhares voltados para o feminino. Se a metáfora é o lugar

o desejo, a metonímia é o lugar da repressão. Como sabemos, os processos

metonímicos se regem pelo deslocamento, recuso usado pela linguagem do

inconsciente. Nesse sentido, aparecem com vigorosa força fragmentação que não

permite ver a totalidade, que é prerrogativa da Metáfora.

De que maneira esses processos se manifestam no poema de Auta de Sousa?

Não é difícil contatar que a autora optou pelo artifício da metonímia, que como

sabemos, é uma das estruturas, – junto com a metáfora, da linguagem organizar

8

se, mecanismos de nomear o real, de apresentar o entorno como esse chega aos

olhos de cada um.

Sucede nos poemas um engenhoso artifício. A poeta sabia muito bem dos

tabus da sua época, por isso optou por construir seus poemas dedicados às

mulheres de maneira que não ficasse explicitada sua – ao que parece – intenção

primeva que era uma forte atração pelo que dizia respeito à beleza, a graça e aos

ataviamentos que envolviam o universo das mulheres. Vejamos um soneto no qual

o que afirmamos aparece de maneira ostensiva:

Na gaze loura deste leque adeja

Não sei que aroma místico e encantado…

Doce morena! Abençoado seja

O doce aroma de teu leque amado.

Quando o entreabres, a sorrir, na Igreja,

O templo inteiro fica embalsamado…

Até minh’alma carinhosa o beija,

Como a toalha de um altar sagrado.

E enquanto o aroma inebriante voa,

Unido aos hinos que, no côro, entoa

A voz de um órgão soluçando dores,

Só me parece que o choroso canto

Sobe da gaze de teu leque santo,

Cheio de luz e de perfume e flores.

Via de regra, os poemas são rigidamente divididos em duas instâncias. A

primeira faz saber de maneira clara a admiração pelos cabelos, da mulher, pelo

charme, pela indumentária, por um objeto, como um leque, pelo porte de um

feminino que parece bem exacerbado, por isso digno de exaltação em um poema.

Contudo, a poeta sabe que que não pode avançar tanto. É então que opera

o processo da metonímia, ao fixar-se numa parte e indo buscar os elementos

comparativos em um vocabulário litúrgico que remete à cerimônias católicas. A

forte sensualidade da primeira parte é substituída, falo do profano, pelos

elementos do sagrado. É então que a mulher, observada com extrema atenção na

sua natureza feminina, vem a se tornar uma virgem, uma santa, um anjo, uma

criança, dessa forma exclui o feminino em sua plenitude por meio de um artifício

emanado dos rituais litúrgicos, para justo tangenciar o que de profano e erótico

9

havia no começo, cujo enlevo não podemos deixar de constatar. As cerimônias

católicas escamoteiam esse forte pendor à uma erótica voltada essencialmente às

mulheres. É fato que, à exceção dos irmãos, Auta de Sousa, não dedicou poemas

aos homens. Basta ler o livro com atenção.

Em resumo, o conflito entre a pulsão erótica e o requalque está evidenciado

no fato do poema vir com um andamento que proclama os olhos com um

deslumbramento ímpar face ao objeto do desejo. Ocorre, porém, de chofre, uma

espécie de censura, voltando-se para os objetos que compõem o interior da igreja,

dos santos, anjos e crianças que perfazem o universo do sagrado.

A invariante dessa estrutura de construção só confirma nossa hipótese de

que seu erotismo estava mais vinculado ao mundo das mulheres, não dos homens,

que, ou são ausentes em sua poesia, ou são parentes próximos.

b) Casta diva

Não restam dúvidas de que a fé religiosa da poeta serviu de amparo para

suportar a precoce orfandande do pai e da mãe, já aos quatorze anos, ou mesmo o

luto da perda do irmão que faleceu queimado. Ocorre que as imagens integradoras

do universo religioso também servem como espécie de tapume/biombo para

escamotear ou apresentar de maneira mais degustável um erotismo fortemente

voltado às mulheres. Facilmente se mapeia no livro HORTO. A exceção dos

homens da sua família, todos os outros poemas do livro são dedicados a figuras

femininas. Na verdade, seria maçante arrolar aqui todas as passagens em que a

sensualidade feminina rabiscou na mancha dos versos um olhar mais demorado

(e interessado) sobre o corpo das diversas amigas epigrafadas ou citadas nos

poemas, melhor dizendo, sobre partes do corpo, pois a poeta habilmente denuncia

conhecer o quanto seria se expor em demasia se declarasse explicitamente valor

essa espécie de sensualidade. Por isso, faz uso de um artifício bastante conhecido

desde sempre dos processos poéticos, a saber : a metonímia. Se bem que até

mesmo por encontrar-se ligada à escola parnasiana não faria muito uso da

metáfora. Até nisso as coisas se juntaram visando escamotear. Aqui, porém

bloqueia-se num processo de deslocamento astucioso.

10

E como se encarasse de frente o objeto que deseja contemplar, porém desvia

esse olhar imediatamente fazendo uso de comparativos com signos remetedores

ao universo do sagrado. E então que a mulher aparece transfigurada

Ao que parece, a atmosfera de permanente melancolia e luto criou uma forte

cortina de fumaça capaz de obliterar o desejo consciente ou inconsciente por uma

erótica tornada para o feminino.

Não parece ser coincidência a contribuição do paradigma simbolista ao à

maneira como Auta fez uso do erotismo. Como sabemos, no simbolismo o erótico

compra-se em ser apenas sugerido, vejamos o caso das Neosimbolistas como

Cecília Meireles ou Henriqueta Lisboa, contudo, estas tratam o amor de forma

dramática, transfigurando numa multifacetada plêiade de personagens. A autora

de Horta não tinha tal fôlego lírico para, por meio de personagens, fazer valer o

múltiplo que é o humano em sociedade. Ateve-se ao recurso que estava a seu

alcance: a sinceridade artística. Limitada no seu fôlego lírico, não poderia ser de

outra maneira.

Com relação ao romantismo, não podemos esquecer sua eterna e tediosa

nostalgia com relação a uma infância indílica que supostamente teria vivenciado,

bem como reaver o paraíso perdido, que, como sabemos são sentimentos inerentes

e fundamentais para a construção de uma poética Romântica.

c) O mitema do amor não correspondido

Engraçado é que tudo o que se relaciona a esse amor fracassado encontra

se envolto numa atmosfera evanescente, coisas de “disseram”, nunca algo

palpável, até parece que funciona como espécie de mitema para compor a

totalidade da legenda dessa poeta romântica como querem muitos dos seus

apreciadores e críticos. Vejamos, só para se ter uma idéia, de como aparece o

elemento masculino na história dessa moça. É óbvio que só pode aparecer como

algo interditado, impossível de se realizar. Em suma: o antigo mitema do amor

não correspondido, tão sobejamente tratado pelos românticos. Vejamos como

alguns biógrafos e críticos o representaram: “uma paixão humana reprimida por

imposição alheia” (Pe. M. Lacerda); “existência de um amor frustrado” (Sânzio

de Azevedo); “amor infeliz” (Jandira); “E até um amor que não chegou a se

consolidar…” (Tarcísio Gurgel).

Ora, o que faz essa série de leituras tão assemelhadas na sua estrutura senão

reforçar o mito da mulher fracassada no amor, e por isso, afundada na cidadela de

ilusões da arte?

11

O que se percebe a partir desses sintagmas sem muita reflexão ou pesquisa

histórico-biográfica é que não passam de frases ditas num contexto semelhante,

ou seja, correspondem a partes de um ritual social: o amor não correspondido.

Serviriam como elementos para qualquer uma outra história de amor acontecida

alhures.

A história é a seguinte. Espalhou-se a conversa que Auta de Souza

apaixonou-se por um bacharel, Promotor em Macaíba, sucede que não ocorreu

maiores desdobramentos, pois há que diga que o moço não merecia o afeto

investido pela poeta. Onde foi parar esse amor fadado ao fracasso? No que a

crítica aponta como “devoção”, aqui entra mais uma vez o componente religioso.

Se é que aconteceu isso mesmo – pois duvido muito -, a autora de Horta refutaria,

encontrando sempre uma desculpa a pretexto de não deixar esse amor realizar-se.

Amor não rima com devoção, nomenclatura advinda do vocabulário da religião

Insisto em dizer: o que se constata a partir desses sintagmas sem muita

reflexão ou pesquisa histórico-biográfica é que não passam de frases ditas num

contexto semelhante, ou seja, correspondem a partes de um velho arquétipo

conhecido dos rituais sociais: o amor não correspondido, o fracasso.

Ora, como sabemos, a lógica mítica busca no entorno as estruturas que

fortaleçam sua eficácia. O mito atrairá os elementos que preencham os hiatos de

uma narrativa na qual a realidade não mais se distingue da ficção. Como disse o

antropólogo do Imaginário, Gilbert Durand, “A história escorre para o mito”. Isso

mesmo, fomos acostumados a pensar o contrário. Quer dizer que a lógica mítica

é dotada de uma lógica centrípeta, atraindo o que lhe convém, para que a narrativa

de determinado evento pareça aceitável e com contornos os mais verossímeis

possíveis.

Não é de se admirar que essa moça houvesse permanecido compondo a

partir de estruturas poéticas românticas. Se ainda no século XXI perdura essa

representação da poesia fazendo com que os poetas se expressem por meio de

formas de amar que não mais condizem com nosso espírito da época. As pessoas

agem, no cotidiano de determinada maneira, contudo ainda prevalece a atitude de

idolatrar a pessoa amada. Algo mais do que ultrapassado, mesmo por que a prática

constatada não é essa.

Com efeito, a poeta não conseguiu fugir às representações que o senso

comum infundiu à poesia, a saber, uma mescla de romantismo ultrapassado no

conteúdo com estruturas fixas parnasianas na forma. Essas impregnações

românticas persistem até os dias de hoje, não fazendo mais sentido, uma vez que

os modos de amar e tratar a pessoas dita amada sucumbiu perante mudanças

tão rápidas da tecnologia, da família e do relacionamentos interpessoais já

bastante esgarçados.

De outra parte, vale lembrar que o primeiro título do livro HORTO,

chamava-se Dálias, título bastante sugestivo na medida em que evocaria

inconscientemente o ramalhete de flores que a poeta ia colhendo ao longo da sua

12

vida. Desde sempre a flor esteve relacionada a mulher, sendo, quase sempre uma

metáfora do feminino, pela delicadeza

c) Da arte de autoria feminina

Quase toda vez que experimento essa estreita relação entre vida e obra, e

que não é difícil encontrar chez les femmes; indo mais além, eu diria até parece

ser uma coisa imanente da mulher-artista (vejam o exemplo de Clarice Lispector).

O problema é que o homem, quem sabe, consiga separar um pouco sua produção

dos seus estados anímicos. Enfim, o que quero dizer é que as mulheres sejam

dadas a representar menos na vida social e até mesmo no interior de uma relação

afetiva mais estreita do que os homens, por exemplo.

Esse

andamento de

prosa nos versos a que estou me referindo muito me agrada por se inscrever numa

tradição da lírica

Quando leio as “poeminhas fúnebres” (rubrica que uma ex-aluna me enviou

em carta quando sugeri que lesse Horto com atenção) de Auta de Souza, me vem

à lembrança a obra da pintora mexicana Frida Khalo. Nesta, podemos perceber o

liame forte entre o engendramento de uma obra e o percurso do uma vida. A ascese

e dramatização de um sofrimento perpetrado durante toda uma existência elevou

sua obra a um estatuto bastante alto, assumindo a feição que vigora hoje, no

mundo da crítica e no surgimento de uma legião de novos admiradores.

Quem é que não consegue, digam-me, perceber que Frida Khalo não tinha

um domínio absoluto das técnicas de pintura? Quando comparada com seu

companheiro Diego Rivera, percebe-se a sua inferioridade no conhecimento da

arte de pintar, do domínio da perspectiva. Contudo, isso não inviabilizou a

produção de uma das mais originais pintoras do século. A revitalização atual da

sua obra denota isso. Se Rivera era engajado para fora (arte comprometida com o

social e o político), Frida era engajada para dentro. Interessante como os dois

fecharam o circuito da existência. Só mesmo um par pleno de inversões como

aqueles dois poderia gerar essa complementaridade de obras.

Ainda há que lembrar a polêmica da sinceridade em arte. Este é um valor

estabelecido e aceito por determinado tempo, por um estilo histórico. Trato da

sinceridade como valor bem caro aos românticos e aos naturalistas. Porém, nem,

sempre foi assim, a poesia dramática se inscreve como quer Fernando Pessoa,

como o mais alto grau que uma lírica pode alcançar. Não é o caso de Auta de

Souza, cujos poemas estão voltados exclusivamente para um narcisismo ególatra

que não a permitia enxergar o mundo além do que seus olhos alcançavam. A arte

pode adquirir uma alta voltagem estética sem necessariamente estar vinculada à

razão de sinceridade. Como exemplo, podemos reter Sor Juana de Inês de La Cruz.

13

Assim como a freira mexicana, que adorava se passar por homem e escrever

poemas dedicados às amigas, a poeta de Horto também gosta, embora com menos

intensidade. Mas o que naquela não era testemunho, devido ao que o Barroco

propugnava como poética, a ausência da sinceridade em arte, nesta ocorre o

frescor de uma espontaneidade, parecendo que tudo que escreveu não sofreu o

filtro da memória. Transfigurou no momento, denotando não haver tanto

burilamento do discurso poético. A freira, uma das maiores expoentes do barroco

hispânico, apropriou-se de procedimentos advindos da poesia dramática,

enquanto Auta de Souza restringiu-me a um lirismo de forte apelo confessional.

Ora, as limitações desta eram muitas, como querer que criasse personagens,

refratando o autobiográfico? Sua poesia aproxima-se muito mais do que

costumamos nominar de “desabafo”, eivada de resíduos românticos que

proclamavam a unidade entre autor e obra.

5. Finale : adagio lamentoso

O certo é que, a essa altura, fica difícil recusar a presença da poeta Auta de

Sousa no cânon literário norte-rio-grandense, pois como já disse, historiadores,

intelectuais e críticos firmaram involuntariamente um acordo tácito para elevá-la

à condição de nossa primeira poeta de importância, espécie de mártir, sendo assim

o mito primevo de uma literatura que não alçou maiores voos, se compararmos

com literaturas de outros estados do Nordestes, como Pernambuco, Paraíba, Ceará

ou Piauí.

Mas, insisto, desde quando sofrimento explícito foi critério para que uma

obra acedesse ao cânon de autores maiores?

Também não podemos negar, sob pena de sermos injustos, uma opulenta

sinceridade no sentido de quem busca consolação, redenção, diante de uma

existência miserável, uma morte anunciada, uma vida afetiva sublimada, ou

seja,de quem se aproxima da arte para não sucumbir totalmente às vicissitudes

imposta pelas Moiras e por Cronos.

Há um intricado dualismo que desponta no conjunto da obra de Auta de

Souza. Ao mesmo tempo em que não se sustenta face aos métodos mais ditos

‘formalistas’ da teoria da literatura, não há como negar uma popularidade advinda

de uma esquisita simpatia por parte de um grande número de leitores. Mesmo um

14

15

leitor familiarizado com poesia de qualidade, e detendo as ferramentas que a

tradição da teoria da literatura imprimiu aos que adentram com uma atitude mais

complexa diante da arte da versificação, mesmo tais leitores, conseguem descobrir

qualidades em algumas de suas composições. Vejamos, só para ficarmos em um

exemplo, o quanto a poeta tinha de talento que permaneceu como potência, não

exteriorizando-se em poesia de alta voltagem estética, mas, de toda maneira,

olhem aqui como é belo este soneto, o quão podia manusear uma metáfora de

apelo imagético ímpar:

CAMINHO DO SERTÃO

Tão longe a casa! Nem sequer alcanço

Vê-la através da mata. Nos caminhos

A sombra desce; e, sem achar descanso,

Vamos nós dois, meu pobre irmão, sozinhos.

É noite já. Como em feliz remanso,

Dormem as aves nos pequenos ninhos…

Vamos mais devagar…de manso e manso,

Para não assustar os passarinhos.

Brilham estrelas. Todo o céu parece

Rezar de joelhos a chorosa prece

Que a noite ensina ao desespero e à dor…

Ao longe, a Lua vem dourando a treva…

Turíbulo imenso para Deus eleva

O incenso agreste da jurema em flor.

Aludi à opulenta metáfora do fechamento da última estrofe, como

convém aos que conhecem como funciona um soneto, ou seja, a necessária síntese

propugnada pela teoria desta forma fixa. A bem da verdade, a poeta sugere um

conhecimento da teoria da versificação em formas pré-estabelecidas, contudo, o

conhecimento do engenho da palavra metrificada, dotada de um ritmo, não

necessariamente torna alguém um bom poeta. Inútil repetir isso: há bons leitores,

ótimos teóricos, excelentes poetas, que nunca ouviram falar de como se constitui

o signo poético, de onde emana sua eficácia e seu número. Maria do Santíssimo

não tinha consciência do que fazia, tampouco da qualidade da sua obra, nem por

isso deixa de ser, talvez, tendo em vista um caráter, digamos, antropológico, seja

nossa mais importante artista plástica.

Quem sabe a empatia despertada por tais versos venha justo de um

intimismo que mescla simplicidade no proclamar uma sincera amargura, sem

descambar para o piegas. Parece muito mais querer a cumplicidade de um

eventual leitor. Com efeito, sua poesia pode até ter um tom de “desabafo”, porém

não beira o que quase sempre sucede a essa espécie de escritura eivada de um

travo agudo de sincera melancolia: o panfletário que sucumbe diante de uma vala

aberta

Talvez seja por esse motivo que Câmara Cascudo, numa sacada

aguda de bom leitor que sempre o foi, questiona o rótulo de poeta mística. O

místico busca o retorno ao sagrado, numa possível união, numa religare, ao que

fora completude, integridade, perfeição. Bem diferente da nossa poeta,

extremamente presa à realidade palpável, lamentando o fato de uma catástrofe

anunciada: a maldição que circundava os tísicos daquela época.

É nessa direção que segue o vetor da leitura cascudiana: alguém que

amava a vida, a árvore verde da vida, – como Fausto, mirando da janela do seu

sombrio gabinete de trabalho -, dificilmente poderia enveredar por uma mística

que conduzisse a uma busca de reincorporação ao sagrado de há muito perdido,

desde a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Cascudo vem argutamente dizer que

é “justamente o inverso”. Auta de Souza amava o real, quebrantada pelo bulício

que toda realidade comporta, pela movimentação de coisas e pessoas, pela luz e

pelas sombras provindas das coisas em movimento. A poeta se compraz em

valorizar as pequenas coisas de uma vida que nada tem de extraordinário, tudo se

cumpre sem expectativas, sugere não haver o imponderável, os ritos do cotidianos

se cumprem como ordem infalível do destino, que a tudo preside, que a tudo

outorga o que costumamos nominar de real, que a tudo faz acontecer com rígida

previsibilidade. Em matéria dos simples dias, como rosário, conta seguindo conta,

não há o que ponderar. Há que aceitar, tão-somente.

Onde começa, onde termina ficção e realidade, doença e

psicosomatição, alma e corpo, quem dará palpites sobre relações estreitas e

complexas? A doença, antes de qualquer coisa, caracteriza-se como símbolo do

que emana da psique, do temperamento, da forma de representar o mundo, de

receber as sensações vindas do contato com o real. O vocabulário da doença está

calcado essencialmente na sintaxe de como um sujeito percebe os estímulos

advindos do mundo que o cerca.

Haveria, enfim, que se perguntar se sua originalidade não estaria junto no

fato de ser sincera, o que a aproxima da poeta que é o mito fundante da poesia

lírica: Safo. Ambas criaram obras com uma sinceridade que nos faz desenvolver

uma empatia, por falar de um lugar onde a verdade interior repousa, por não

impregnar a poesia de artificialismos, por buscar na poesia conforto e

16

transcendência, por uma autoconfiança de que a escritura é o lugar individual de

onde um sujeito proclama os valores, costumes e representações da sua época.

A empatia à sua obra parece dimanar dessa capacidade bem feminina de,

com sinceridade, transmitir um mal-estar chantado em acentos de uma melancolia

insuperável e um senso de fracasso iminente. Tristeza sem lenitivo ou remédio.

Não poderia ser de outra maneira, dado o seu temperamento saturniano.

Destarte, havia se fechado para o mundo. A ficção tomara o lugar da

realidade. Não havia mais saída. Assim como a Igreja é a noiva do Cristo, também

a poeta autoungiu-se namorada da linguagem, olvidando o mundo e buscando

guarida no fantasioso mundo da arte.

O certo é que a poeta aqui estudada detém uma copiosa bibliografia, porém

sem grande valor exegético e de contribuições ao avanço da crítica da literatura

produzida no Rio Grande do Norte, limitando-se aos encômios e à reprodução

hiperbólica de lugares-comuns já convencionados com relação à poesia e a poética

da escritora. E estamos conversados.

6. Bibliografia

CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira (I).6 ed., Belo

Horizonte: Itatiaia, 1981.

BACHELARD, GASTON.

BARBOSA, Edgar. Imagens do tempo. Natal: Imprensa Universitária, 1966.

BRASIL, Assis. A poesia norte-rio-grandense no século XX: antologia. Rio de

Janeiro: Imago, 1998.

CÂNDIDO, ANTÔNIO. Formação da literatura brasileira: momentos

decisivos. 6 ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981 (1º vol.).

CARVALHO, Jandira. Auta de Souza. Fortaleza : UFC/Casa José de Alencar,

1997.

CASCUDO, Luís da Câmara. Vida breve de Auta de Sousa (1876-1901). Natal:

Imprensa Oficial de Pernambuco, 1961.

_________. Alma patrícia. 2 ed., Natal: Fundação José Augusto, 1998,

17

FILHO, João Medeiros. Contribuição à história intelectual do Rio Grande do

Norte. Natal : , 1983, v. I, (pp. 199-201).

DUARTE, Constância e CUNHA, Diva. Literatura do Rio Grande do Norte:

antologia. 2 ed. Natal: Fundação José Augusto, 2001.

GURGEL, Tarcísio. Informação da literatura potiguar. Natal: Argos, 2001.

MOISÉS, Massaud. O Simbolismo (1893-1902. 2 ed., São Paulo: Cultrix, falta

data(vol. IV)

PINTO, Gizelda Lopes do Rego. Auta de Souza e a estética simbolista.3 ed.,

Natal: Fundação José Augusto, 2000.

SOUZA, Auta de. Horto.4 ed., Natal: Fundação José Augusto, 1970.

______. Horto.5 ed., Natal: EDUFRN, 2001.

WANDERLEY, Rômulo C. Panorama da poesia norte-rio-grandense. Rio de

Janeiro : Edições do Val, 1965.

XAVIER, Francisco Cândido. Auta de Souza. 8 ed. São Paulo: Instituto de

Difusão Espírita, 1997.