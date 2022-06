Aulas da Uern foram retomadas nesta segunda-feira

Os alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) retornam, a partir desta segunda-feira, 06, para as salas de aula da instituição. O semestre letivo 2022.1 é o primeiro totalmente presencial depois de aproximadamente dois anos de atividades remotas, já que parte do semestre anterior já teve atividades presenciais.

Em clima de festa junina, os veteranos e novatos da Uern estão sendo recepcionados com o Seminário de Ambientação Acadêmica (SAMBA). A programação segue até a próxima sexta-feira, 10, e conta com atrações no Campus Central e nos campi avançados de Assú, Caicó, Natal, Patu e Pau dos Ferros.

O Samba será realizado no Campus Central às 20h (uma edição já ocorreu pela manhã). No Campus de Pau dos Ferros será na terça-feira, 07, às 08h e às 19h30. Na quarta-feira, 08, será a vez do Campus de Caicó às 8h30 e do Campus de Assú, às 19h30. O Campus de Patu sedia o evento na quinta-feira, 09, a partir das 19h30. O encerramento será no Campus de Natal às 8h e às 19h30.

Além de receber de forma mais acolhedora possível, o evento objetiva apresentar a estrutura da Universidade aos calouros, informando sobre os principais programas, projetos e atividades desenvolvidas.

A coordenação é da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e a cada semestre uma comissão é formada por representantes das pró-reitorias e diretorias acadêmicas e administrativas da Instituição. “Tudo para proporcionar aos(às) nossos(as) alunos(as) um clima de energia positiva e pertencimento neste retorno às aulas. Será uma rica programação em clima junino”, informou.