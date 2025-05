Augusto Melo é afastado da presidência do Corinthians

CNN Brasil

Augusto Melo está oficialmente afastado da presidência do Corinthians. Em votação realizada na noite desta segunda-feira (26), no Parque São Jorge, conselheiros do clube aprovaram o processo de impeachment.

Na votação, 176 conselheiros foram a favor do afastamento, enquanto 57 votaram contra. Um voto nulo e mais duas abstenções.

Antes mesmo da reunião, o presidente do Corinthians havia feito um pronunciamento no qual admitiu a derrota e se despediu do clube. Ele estava no cargo desde 2 de janeiro de 2024.

O afastamento é imediato. Quem assume o cargo provisoriamente é Osmar Stabile, primeiro vice-presidente da diretoria.

Próximos passos do impeachment no Corinthians

Apesar da derrota, Augusto só será afastado de forma definitiva caso os sócios do Corinthians ratifiquem a decisão de impeachment tomada pelos conselheiros do clube.

Sendo assim, Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho, terá até cinco dias para convocar a assembleia geral dos associados para que o futuro de Augusto Melo seja definido. A tendência é de que a votação dos sócios seja marcada em cerca de 30 dias.

Caso os associados não concordem com o impeachment, Augusto Melo retorna ao cargo e o atual processo é arquivado.

Por outro lado, em caso de aprovação entre os associados, o Conselho Deliberativo vai escolher o novo presidente do Corinthians através de uma eleição indireta, com apenas os membros do CD podendo concorrer e votar.

Por que Augusto Melo foi afastado

O principal ponto para esse processo de destituição é o “Caso VaideBet”. O presidente Augusto Melo foi indiciado por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.

Além dele, Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing e o empresário Alex Fernando André, conhecido como Cassundé também são apontados como suspeitos.

Organizadas pediram afastamento

Um dos pilares de sustentação de Augusto Melo em momentos anteriores era o apoio das principais torcidas organizadas. No entanto, esse cenário mudou nas últimas semanas.

Na última sexta-feira (23), Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra e Estopim da Fiel pediram o afastamento imediato do presidente.

Outros pedidos de impeachment

Augusto Melo é alvo de quatro processos de impeachment. O primeiro está relacionado ao caso VaideBet e será retomado nesta segunda-feira, conforme mencionado anteriormente.

O segundo é relacionado à falta de informações sobre pendências financeiras do Timão.

No início de maio, mais dois pedidos foram protocolados. No dia 5, Paulo Roberto Bastos, conselheiro, pediu o terceiro por conta da reprovação das contas do primeiro ano da atual gestão, enquanto o quarto foi o pedido feito pela Comissão de Justiça do Corinthians no dia 7.