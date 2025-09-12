Audiência Pública vai discutir implantação do Aterro Sanitário da Regional Alto Oeste em Pau dos Ferros

Uma audiência pública será realizada na próxima quarta-feira (17) para discutir a implantação do Aterro Sanitário da Regional Alto Oeste. O evento, que acontecerá a partir das 18h no Auditório do Centro de Convivência da UFERSA, no campus de Pau dos Ferros, tem como objetivo apresentar os resultados dos estudos ambientais do projeto, além de esclarecer dúvidas e recolher críticas e sugestões da comunidade.

Na ocasião, será feita a apresentação e discussão do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do aterro sanitário.

O evento proposto pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) apresentará o empreendimento que é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), e cuja construção será viabilizada por meio de convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).