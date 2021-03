Auckland, na Nova Zelândia, volta ao lockdown por 1 caso de contaminação

Há duas semanas, Auckland também passou por fechamento total depois que 3 pessoas de uma mesma família foram diagnosticadas com a variante britânica do coronavírus.

“Com base nisso, estamos na posição infeliz, mas necessária, de proteger novamente os Aucklanders”, disse a premiê ao anunciar o bloqueio.

Os moradores poderão sair de casa apenas para realizar atividades essenciais. Para o resto do país valerão as restrições de nível 2, com limites para reuniões públicas.

O prefeito de Auckland, Phil Goff, disse, em sua conta do Twitter, que entende que “voltar para o nível 3 é muito frustrante para os habitantes de Auckland, e que é uma grande interrupção para os negócios”, mas que o momento é oportuno para tirar a covid-19 “das comunidades”.

“Fique em casa se não estiver bem ou estiver esperando os resultados do teste. Esta nova variante é muito transmissível e não é hora de perder tempo”, completou.

