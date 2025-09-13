Atriz potiguar é cotada para o Oscar 2026 em lista da revista Variety

A atriz potiguar Tânia Maria, moradora do povoado Cobra, zona rural do município de Parelhas (RN), foi incluída na lista de possíveis indicadas ao Oscar 2026 na categoria de atriz coadjuvante por sua atuação em “O Agente Secreto”, filme do diretor Kleber Mendonça Filho. A previsão foi publicada pela revista “Variety” nesta sexta-feira 12.

Na obra, Tânia Maria interpreta Dona Sebastiana. O filme também é estrelado por Wagner Moura, que aparece na mesma listagem da “Variety”. A revista já acertou previsões anteriores para premiações como o Globo de Ouro.

O diretor Kleber Mendonça Filho comentou a notícia em suas redes sociais na manhã deste sábado 13: “Eu sempre tive certeza de que Hollywood fica onde você quiser. Dona Tânia, a minha querida Sebastiana, na lista com outras grandes estrelas para Atriz Coadjuvante em ‘O Agente Secreto’”.

Na lista, Tânia Maria aparece ao lado de nomes como Emma Stone, Kate Hudson e Michelle Yeoh.

A publicação da revista acontece antes mesmo da divulgação oficial da pré-lista de indicados ao Oscar 2026, já que a fase de inscrições ainda está em andamento. Mesmo assim, a “Variety” é tradicionalmente reconhecida por suas projeções antecipadas no circuito de premiações.

O Agente Secreto

“O Agente Secreto” teve seu primeiro trailer completo divulgado na última terça-feira 10, horas antes da pré-estreia em Recife. A produção já vinha sendo exibida em cinemas nacionais com uma prévia reduzida.

O longa acompanha a história de Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna a Recife tentando deixar um passado misterioso para trás. A trama se passa na década de 1970 e retrata o cenário político e social da época.

Tânia Maria foi descoberta durante as filmagens de “Bacurau”, também dirigido por Kleber Mendonça Filho. Desde então, ela segue envolvida com o cinema.

O histórico da “Variety” inclui a previsão de Fernanda Torres como uma das favoritas ao Globo de Ouro. Em janeiro deste ano, a revista a apontou como favorita ao prêmio de melhor atriz em drama por “Ainda Estou Aqui”, o que se confirmou.