Ato busca chamar atenção para a necessidade de respeitar as vagas destinadas às pessoas com deficiência.

A Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência, promoveu ato público em frente à Câmara Municipal de Mossoró, na manhã de hoje, 18, com o intuito de conscientizar às pessoas para o respeito às vagas destinadas às pessoas com deficiência.



Cadeiras de roda foram colocadas nas áreas de estacionamento dos veículos para fazer alusão as pessoas que justificam utilizar vagas de estacionamento destinadas aos portadores de deficiência afirmando que não demorarão, num ato chamado de “É rapidinho, volto já”. Frase o que as pessoas com deficiência escutam em todo o país escutam com frequência. Panfletos educativos também foram entregues aos motoristas que passavam na rua em frente ao Poder Legislativo de Mossoró.

A ação faz parte da Semana da Pessoa com Deficiência, estabelecida por meio de lei municipal de autoria do vereador Tony Fernandes. Além dessas ações, outras estão sendo promovidas durante toda a semana, como uma audiência pública para debater políticas públicas para pessoas com deficiência que será realizada na sexta-feira, 22 de setembro, às 9h da manhã.