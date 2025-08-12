Atlético abre vantagem na disputa por vaga na final do Brasileiro A2

Agência Brasil

O Atlético-MG abriu uma importante vantagem diante do Santos na luta por uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. No confronto, que contou com a transmissão ao vivo da TV Brasil e que foi disputado na noite desta segunda-feira (11) na Arena MRV, em Belo Horizonte, as Vingadoras triunfaram por 1 a 0.

Desta forma, a equipe mineira precisa apenas de um empate, na partida de volta das semifinais, que será disputada na próxima segunda-feira (18) a partir das 21h (horário de Brasília), para avançar para a decisão. Já as Sereias da Vila são obrigadas a vencer para continuarem com chances de se classificarem.

O gol da vitória do Atlético-MG saiu aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Amanda cruzou a bola na área, onde a centroavante Luana Índia cabeceou com perfeição para superar a goleira Stefane.

Quem avançar entre Atlético-MG e Santos terá pela frente o vencedor do confronto entre Fortaleza e Botafogo, que empataram pelo placar de 2 a 2 na partida de ida da outra semifinal na última sexta-feira (8) no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.