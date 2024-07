Atletas potiguares integram a lista da seleção feminina dos Jogos Olímpicos de Paris

Com informações da FNF

A lista para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 está definida. Na tarde desta terça-feira (2), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o técnico Arthur Elias anunciou as 18 atletas que integrarão a Seleção Principal Feminina durante a competição internacional. Dois nomes potiguares parecem na lista. A lateral Antônia está entre as convocadas, e a atacante Priscila é uma das suplentes.

A apresentação está marcada para esta quinta-feira (4), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde ficarão concentradas, em treinamento, até o dia 17 de julho, data da viagem para Bordeaux, base da Amarelinha ao longo da Olimpíada.

O treinador também definiu as suplentes, que estarão na Granja e na França durante o torneio e podem ser chamadas em caso de lesão de alguma das convocadas: Luciana (goleira da Ferroviária), Lauren (zagueira do Kansas City-EUA), Angelina (meio-campista do Orlando Pride-EUA) e Priscila (atacante do Internacional).

Para o período, Arthur chamou também seis atletas irão participar da preparação na Região Serrana do Rio de Janeiro: Natascha (goleira do Palmeiras), Mariza (zagueira do Corinthians), Vitória Calhau (zagueira do Cruzeiro), Laís Estevam (meio-campista do Palmeiras), Letícia Monteiro (meio-campista do Corinthians) e Amanda Gutierres (atacante do Palmeiras). São jogadoras que podem vir a integrar a Seleção Feminina após os Jogos Olímpicos.

O Brasil está no Grupo C e tem a companhia de Nigéria, Japão e Espanha. A estreia, marcada para o dia 25 de julho, será diante das nigerianas, em Bordeaux. No dia 28, as adversárias serão as japonesas, em Paris. Pela última partida da fase de grupos, a Seleção terá pela frente a Espanha, no dia 31, em Bordeaux.

Veja as atletas convocadas:

GOLEIRAS:

Lorena – Grêmio

Tainá – América-MG

ZAGUEIRAS:

Tarciane – Houston Dash (EUA)

Rafaelle – Orlando Pride (EUA)

Thais Ferreira – UD Tenerife (ESP)

LATERAIS:

Antônia – CBF

Tamires – Corinthians

Yasmim – Corinthians

MEIO-CAMPISTAS:

Yaya – Corinthians

Duda Sampaio – Corinthians

Ana Vitória – Atlético de Madrid (ESP)

ATACANTES

Gabi Portilho – Corinthians

Adriana – Orlando Pride (EUA)

Kerolin – North Carolina Courage (EUA)

Ludmilla – CBF

Marta – Orlando Pride (EUA)

Jheniffer – Corinthians

Gabi Nunes – Levante (ESP)

SUPLENTES

Luciana – Goleira – Ferroviária

Lauren – Zagueira – Kansas City (EUA)

Angelina – Meio Campista – Orlando Pride (EUA)

Priscila – Atacante – Internacional (ESP)