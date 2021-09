Atletas da equipe Ufersa/Uern ganham 60 medalhas no Campeonato Estadual de Natação

Os atletas da Equipe Ufersa/UERN ganharam 60 medalhas na fase um do Campeonato Estadual de Natação, ocorrido na piscina do Sesi/Club em Natal neste final de semana.

Foram medalhas em categorias que variam da categoria mirim a sênior. Os destaques da Equipe Uern foram os atletas da categoria Petiz, que ganharam a maioria das medalhas. Beatriz Soeiro e o Arthur Pinheiro estão no top 10 da categoria petiz 2 (até 12 anos) do Brasil.

“Eles têm grandes chances de fazer parte da seleção do Rio Grande do Norte para a disputa nacional dos jogos escolares”, explicou o professor Aldalberto Veronese, um dos coordenadores da equipe. “Estamos aguardando a sincronização dos tempos com outros estados do Brasil, pois acreditamos que outros atletas entrarão neste ranking”, complementou.

Os atletas são de Mossoró e treinam nas piscinas da Uern e da Ufersa. “Temos grandes chances de emplacar novos talentos”, frisou Adalberto. A equipe Ufersa/Uern é a única do interior na competição e ficou em terceiro lugar. “Nossa equipe foi com oito nadadores onde cada um nadou seis provas e dois revezamentos”, explicou Adalberto. O próximo desafio será o Norte Nordeste de Clubes que será realizado em Maceió nos dias 1º e 2 de outubro.

A Equipe Ufersa/Uera é junção dos programas de extensão Programa de Atividades Aquáticas da Ufersa e Pra Nadar da Uern.

Confira o desempenho dos atletas Equipe UFERSA/UERN

Luiz Guilherme: 5 ouros, 1 prata e 1 bronze.

Gabriel Carvalho: 2 ouros, 1 prata e 1 bronze.

Jordan Fernandes: 5 ouros e 1 prata.

Júlio Fernandes: 5 ouros e 1 bronze.

Raul Gonçalves: 3 ouros e 2 prata.

Arthur Pinheiro: 6 ouros, 1 prata e 1 bronze.

Bia Soeiro: 6 ouros.

Gustavo Silva: 1 ouro, 2 prata e 3 bronze.