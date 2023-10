Atleta potiguar se destaca na artilharia da Libertadores

A potiguar Priscila fez história na Seleção Feminina Sub-19e vem se destacando na Conmebol Libertadores com a camisa do Inter. A centroavante é artilheira do torneio e marcou três vezes na vitória sobre o Colo-Colo nas quartas de final. A atleta vem ganhando destaque na imprensa gaúcha.

Direto da Colômbia, Priscila concedeu entrevista ao Globo Esporte-RS e exaltou o bom momento na carreira. “Só tenho que agradecer a Deus por cada oportunidade, marquei com a Seleção e com a camisa do Inter, está sendo muito importante na minha vida esses momentos – destacou a jogadora.”

Na semifinal, as Gurias Coloradas encaram o Corinthians. O duelo acontece nesta quarta-feira, no estádio Pascual Guerrero, em Cali, às 23h30 (de Brasília). Antes, na terça, Palmeiras e Atlético Nacional fazem a outra semi. A decisão acontece no sábado.