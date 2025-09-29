Atleta potiguar conquista mais um mundial no Atletismo Paralímpico

A potiguar Thalita Simplício brilhou mais uma vez no cenário internacional. Nesta segunda-feira (29), a velocista conquistou o ouro nos 400 metros da classe T11 no Mundial de Atletismo Paralímpico, disputado em Nova Déli, na Índia.

Com o resultado, ela se consagra tetracampeã mundial, somando o título à sequência de vitórias em Dubai (2019), Paris (2023) e Kobe (2024), entrando para o grupo seleto de atletas brasileiros que alcançaram quatro conquistas mundiais consecutivas.

Natural do Rio Grande do Norte, Thalita nasceu com glaucoma. Apesar de ter iniciado a vida com baixa visão, perdeu totalmente a visão aos 12 anos.

Antes de descobrir seu talento no atletismo, experimentou outras modalidades esportivas, como natação, karatê e goalball. Mas foi aos 15 anos que encontrou sua verdadeira vocação nas pistas, onde hoje é referência e inspiração no esporte paralímpico brasileiro.

Com informações da Tribuna do Norte