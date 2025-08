Atleta mossoroense morre após acidente durante treino de motocross

Uma triste notícia abalou a comunidade esportiva de Mossoró na tarde deste sábado, 2. O atleta Felipe Gurgel Monteiro, 24 anos, jogador do Baraúnas Futsal, faleceu após sofrer um grave acidente de motocicleta.

De acordo com as primeiras informações, Felipe participava de um treino de motocross realizada na região da Alameda dos Cajueiros, quando acabou sofrendo o acidente fatal.

Felipe fazia parte do elenco que jogaria na noite deste sábado no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini. O jogo foi cancelado em virtude do falecimento do jogador.

A direção do Baraúnas Futsal também se manifestou por meio de nota, expressando profundo pesar e solidariedade à família do jogador.

O velório de Felipe acontece neste domingo na Capela do Perpétuo Socorro e enterro está previsto para o fim da tarde no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Mossoró.