Atleta conclama por união em apoio ao esporte mossoroense

A necessidade de incentivos ao esporte mossoroense foi, mais uma vez, destaque no projeto Tribuna Popular. Na sessão ordinária de hoje (7), o atleta Edigley Honorato, lutador de Artes Marciais Mistas (MMA), pediu apoio dos parlamentares para custear participação no evento Punch Fight MMA, no dia 9 de dezembro, em Porto do Mangue (RN).

De acordo com Edigley, apesar de exportar diversos lutadores para eventos nacionais e internacionais, a cidade deixa a desejar pela falta de apoio aos atletas. Segundo ele, embora o evento regional seja considerado pequeno porte, é uma disputa que trará novas oportunidades para os competidores.

“Os atletas não têm muito apoio para desenvolver o esporte. Quando um atleta vai competir, sempre representa a cidade de Mossoró, leva a bandeira da cidade no peito, somos muitos e precisamos desse apoio, porque tá difícil ser atleta aqui”, afirmou.

Políticas públicas

Esportista desde os 16 anos, Edigley relatou que já esteve à frente de um projeto social para atletas do bairro Santo Antônio, mas que a iniciativa foi encerrada por falta de apoio. É a partir disso, segundo ele, que são necessárias ações concretas para aprovação de novas legislações que tratam sobre o esporte.

Com isso, Edigley citou que vários projetos de lei estão em tramitação na Câmara Municipal, e pediu urgência na aprovação das matérias. “É necessário aprovar esses projetos para que tenhamos mais condições de desenvolver nossas atividades. O esporte mossoroense está caindo em decadência”, complementou.

Ao finalizar seu pronunciamento, Edigley reforçou o papel do Legislativo para dar voz e vez aos colegas que também são atletas. “Nós, atletas, não temos quem lute por nós. Quem luta por nós são os vereadores, que escolhemos para estar aqui na Câmara representando a classe”, concluiu.