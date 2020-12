Ativista Renata Praxedes afirma necessidade do ‘’Castra Móvel’’ em Mossoró

Nesta segunda-feira, 14, a entrevistada do FM 7h foi Renata Praxedes, ativista da causa animal e fundadora do Instituto Renata Praxedes. A conversa alertou sobre o Dezembro Verde, mês voltado para proteção animal, em que se discute com mais afinco o abandono dos animais e adoção responsável.

No mês de dezembro, os casos de abandono crescem expressivamente devido as festas do fim de ano e viagens de férias. Renata destaca que uma adoção responsável envolve diversos aspectos além do amor pelo bichinho, como espaço, disponibilidade e condições financeiras. Para mais, é preciso considerar que o abandono acarreta traumas no animal, o que pode dificultar o processo de resgate ou nova adoção.

A ativista pontua ainda que em Mossoró, faz-se necessário a criação do ‘’Castra Móvel’’ para controle populacional dos animais, políticas de conscientização e educação nas escolas, e um plano de proteção para que a população compreenda de que forma deve atuar nesta causa.

O Instituto Renata Praxedes surge para assegurar o resgate, acolhimento, proteção e cuidado dos animais e assim como os demais espaços existentes na cidade com este fim, une-se para atender a vasta quantidade de bichinhos nas ruas.