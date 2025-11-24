Athletico vence América-MG e retorna à Série A do Brasileiro em 2026

Agência Brasil

Sobrou emoção na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo (23). Já assegurado na Série A do Brasileirão em 2026, o Coritiba conquistou o tricampeonato na Segundona com vitória por 2 a 1 sobre o já rebaixado Amazonas. O Coxa já levantara a taça em 2007 e 2010. Três clubes carimbaram o acesso hoje – Athletico-PR, Chapecoense e Remo – de um total de cinco equipes que tinham chances de ir para a Série A. Maior destaque foi o Remo, que pôs fim a um hiato de 31 anos fora da elite do futebol nacional.

O Athletico derrotou o América-MG por 1 a 0, com gol de João Cruz, para delírio da torcida na Arena da Baixada, em Curitiba. O Furacão encerrou a competição na vice-liderança, com 65 pontos, três atrás do campeão Coxa. Já o Coelho terminou em 14º lugar (46 pontos).

Quem também fez o dever de casa foi a Chapecoense que venceu o Atlético-GO por 1 a 0. Walter Clar marcou o gol do acesso na Arena Condá. O time catarinense encerrou a Série B na terceira posição com 62 pontos.

A última vaga na elite do Brasileirão de 2026 ficou com o Remo, que travou uma batalha emocionante com o Goiás, até então no G4. O time paraense venceu de virada por 3 a 1 diante de sua torcida que lotou o Mangueirão. Willean Lepo abriu o placar para os visitantes na primeira etapa, e depois teve hat-trick (três gols) de Pedro Rocha: um gol ainda no primeiro tempo e os demais após o intervalo. O Remo somou 62 pontos e o Goiás terminou em sexto lugar com um ponto a menos.

O quinto colocado foi o Criciúma, também com 61 pontos, que precisa ganhar do Cuiabá, fora de casa, mas acabou perdendo por 1 a 0. David Miguel marcou para o Dourado. O Tigre jogou com um a menos, após a expulsão de Felipinho na primeira etapa. O Cuiabá terminou Série B na 10ª posição, com 54 pontos.

Rebaixamento

A Ferroviária lutava contra Atletic e Botafogo-SP para não terminar em 17º lugar e acabar rebaixada à Série C. Mas foi o que ocorreu. O time do interior paulista perdeu fora de casa para o Operário por 2 a 1 e acabou rebaixado com 40 pontos. Em 16º, fora da zona de rebaixamento (Z4), ficou o Botafogo-SP. O time paulista empatou sem gols e totalizou 42 pontos. Já o Atletic bateu o já rebaixado Paysandu por 2 a 1, concluindo o campeonato em 15º lugar, com 44 pontos.

Outros três times jogarão a Série C em 2026: Paysandu, Volta Redonda e Amazonas, cujo rebaixamento ocorreu nas rodadas anteriores.