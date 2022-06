Atentado a tiros deixa um morto e outro ferido no Conjunto Malvinas em Mossoró

O atentado a bala ocorreu por volta das 12h20min deste domingo 12 de junho de 2022, na Avenida Antônio Bento no Conjunto Malvinas em Mossoró no Oeste do Rio Grande do Norte e dexou um saldo de um morto e dois feridos.

A Polícia informou que elementos armados que estavam em um veículo possivelmente um Ford Fiesta de cor branca passaram efetuando disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoa que estava no local. No corre-corre três duas pessoas foram baleadas, sendo que uma delas, ainda não identificada não resistiu e morreu embaixo de um caminhão Báu que estava parado na via.

Outra pessoa identificada como, Sanderson Erik Saraiva Ribeiro saiu ferido e foi socorrido por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto São Manoel. Após os primeiros socorros, foi transferido pelo SAMU para o Hospital Tarcísio Maia.

A Polícia Militar recebeu informações no local, de que duas pessoas teriam saído feridas, mas até o momento apenas o Sanderson Erick tem registro de entrada na Unidade Hospitalar. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque criminoso, bem como que seria o alvo dos atiradores. Após a perícia o corpo da vítima não identificada foi recolhido para o IML do ITEP para ser examinado.

