Atentado a tiros deixa homem gravemente ferido em Mossoró

Na madrugada deste domingo, 13, um atentado a tiros foi registrado na Rua Frei Miguelinho, localizada no Bairro Doze Anos, em Mossoró. As informações são do Blog Fim da Linha.

De acordo com as informações repassadas ao Blog, a vitima identificada como Rafael Pereira Passarinho, 35 anos, trafegava em um carro particular quando foi surpreendido por indivíduos armados que efetuaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

Alvejado, o condutor perdeu o controle do veículo, bateu em um carro estacionado na via e parou. Ele ficou gravemente ferido dentro do automóvel.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou os primeiros socorros ainda no local do crime.

Em seguida, a vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), onde permanece internada sob cuidados médicos intensivos.

A motivação do atentado ainda é desconhecida. O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró.