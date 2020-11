Atenção nessa black Friday, saiba como escolher as compras

Nesta sexta-feira (27) começaram as ofertas da Black Friday, que podem ser uma ótima oportunidade para fazer compras. Apesar disso, é importante ficar atento a alguns detalhes para ter um compra tranquila e sem arrependimentos, ou seja, além do preço é preciso considerar outros aspectos, como saúde, segurança, eficiência entre outros. Para ajudar nessa tarefa, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), destacou algumas dicas para o consumidor não comprar por impulso e ter elementos para analisar se a aquisição vale o investimento.

Na parte dos eletrodomésticos, é importante ver se o aparelho possui o selo do Inmetro – isso mostra que foram avaliados quanto à segurança. Alguns desses eletrodomésticos também devem apresentar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, informando sobre a eficiência energética e o consumo de energia.

Em relação às roupas e produtos têxteis, fique atento nos dados do fabricante ou do importador, país de origem do produto; a composição do material e os cuidados com a conservação, como símbolos de lavagem e secagem. Por fim, os brinquedos precisam conter o selo de identificação da conformidade do Inmetro; a faixa etária a que o produto se destina; informações sobre o conteúdo; e instruções de uso, de montagem e alertas de segurança.

Fonte: Brasil 61