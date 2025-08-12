ATA DA REUNIÃO ACONTECIDA NO PCAMMM – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Aprendizagem

ATA DA REUNIÃO ACONTECIDA NO PCAMMM NO DIA 02/08/25 – 9h – com deliberações administrativas.

Às 9h30 –11h – no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, sala de reuniões Maria Alice da Silva, conforme comunicado ao colegiado, teve início e encerramento a reunião administrativa/deliberativa da nossa instituição, tendo sido registrado o comparecimento dos acadêmicos, convidados e colaboradores, quando ressaltarmos as presenças dos acadêmicos Lúcio Ney de Souza, Antônio Marcos de Oliveira, Everkley Magno Freire Tavares e José Wellington Barreto e com justificavas recebidas das acadêmicas Catarina Cordeiro Lima Vitorino, Taniamá Vieira da Silva Barreto, Raimundo Antônio de Souza Lopes, Welma Maria Ferreira de Menezes, Antônio Clóvis Vieira, Bruno Ernesto Clemente, Maria Auxiliadora Tenório Pinto de Azevedo, Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros e Charles Lamartine de Sousa Freitas, além de outros, todos comungando com as decisões da diretoria nos pontos da pauta comunicada.

Além dos nossos acadêmicos, recebemos o presidente da AMOL, acadêmico Antônio Filemon Rodrigues Pimenta, José Maria do Vale Fernandes (FIACMM), Américo Damasceno Barreto (FIACMM) e Antônia Vilma (Associação Social 365).

Segue a nossa programação ano acadêmico Zélia Macedo Heronildes da Silva: agosto/setembro e outubro

Dia 11/8 – 20h30 – PCAMMM – recepção ao imortal da ABL – João Almino.

Dia 16/8 – 9h – PCAMMM – Encontro de lideranças sociais de Mossoró.

Dia 23/8 – 8h – viagem a Patu – 90 anos do acadêmico Petronilo Hemetério Filho.

Dia 29/8 – 18h30 – Teatro Alpha Lyra (Colégio Mater Christi) – Fórum de Debates Pensando Mossoró – Edição Especial PENSANDO O BRASIL, palestrantes: Dr. Francisco Marcos de Araújo e o Ex-Ministro da Cultura Roberto Freire.

Dia 09/9 – 18h30 – PCAMMM – Projeto Memória Acadêmica Trajetórias – 92 anos do presidente de honra Elder Heronildes da Silva.

Dia 04/10 – 9h – PCAMMM – 37 anos da promulgação da Constituição Federal “Constituição Cidadã” – com homenagem ao acadêmico Paulo Lopo Saraiva (87 anos) um dos juristas que participou da elaboração da carta constitucional. José Wellington Barreto – Coletivo ACJUS

Comunicamos que se aproxima a nossa recepção ao Diplomata e Imortal da ABL e da ACJUS, JOÃO ALMINO. Será na próxima segunda feira, dia 11/8 – às 20h30 – no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, sede da ACJUS, rua Cleodon Almeida, 100, CEP 59619-500, Mossoró, RN.

Essa visita será histórica para a nossa instituição que receberá um nome da literatura nacional em suas instalações.

Nessa atividade, estaremos usando o nosso medalhão institucional.

Após as formalidades de praxe, iremos para um restaurante da cidade para uma simples e aberta confraternização. José Wellington Barreto – ACJUS

Revisão todos os detalhes no PCAMMM para a recepção ao diplomata João Almino.

Os pedreiros trabalhando e inspecionando as obras. Decisões administrativas encaminhadas.

Laplace Rosado Coelho, Padre Sátiro Cavalcanti Dantas e Dagmar de Miranda Filgueira – 1978. Fonte: Relembrando Mossoró

Raimundo Nonato da Silva, Elder Heronildes, Maria Gomes de Oliveira, João Batista Cascudo Rodrigues e João Newton da Escóssia

SANTA LUZIA SERÁ HOMENAGEADA COM ESTÁTUA NO MUSEU DO SERTÃO DE MOSSORÓ

Monumento terá 11,5 metros de altura e pesará 15 toneladas; obra é fruto do talento do artesão Bibiu, natural de Lajes.

Nossa homenagem ao acadêmico Charles Lamartine de Sousa Freitas, pelo aniversário de Ordenação Sacerdotal, data celebrada a partir de hoje. Para esse nosso querido amigo e imortal, saúde, paz espiritual e felicidades sempre na jornada da vida.

Filha de Raimundo Nonato, Dr. Milton Marques e Elder Heronildes – registro de Alcivan Costa – 2007 – FONTE: RELEMBRANDO MOSSORÓ-RN

Ontem, 02/08, dentro do nosso projeto “Mossoró Cidade do Livro e da Leitura”, participamos às 18h30 no Cafezal Café e Bistrô, do lançamento do livro “Mossoró/RN – Aspectos Históricos Geográficos e Ambientais”, trabalho dos autores Alberto Queiroz e Marco Escobar, no qual participamos com o prefácio.

A ACJUS tem incentivado essas publicações numa forma de valorização do trabalho dos nossos escritores. Mossoró lê pouco. Por essa e outras razões, temos uma política muito voltada para o livro e a leitura.

Não é só em Mossoró que se lê pouco, a leitura no Brasil enfrenta desafios significativos. Pesquisas recentes indicam que mais da metade da população brasileira não lê livros, e o número de leitores tem diminuído. Além disso, a média de livros lidos por pessoa ao ano está entre as mais baixas da história. José Wellington Barreto -´Diretor e Executivo

Pode haver momentos em que somos impotentes para evitar a injustiça, mas nunca deve haver um momento em que deixemos de protestar. (Elie Wiesel)

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

(https://www.youtube.com/channel/UCAT4ZyYVdnEDmSDhB2ePw1Q)

