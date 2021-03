Assú: Terra dos Poetas celebra Dia da Poesia com programação especial

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o grupo “Celebra-se Poesia”, artistas e escritores de Assú-RN divulgaram hoje uma programação especial para celebrar o 14 de março, Dia da Poesia.

Os eventos, que contemplam desde lives a distribuição de livros e panfletos, serão realizados a partir de 12 de março, respeitando as normas e protocolos sanitários contra disseminação da Covid-19 .

O tema deste ano é “Para viver em estado de poesia, torne-se assuense”, como forma de valorizar a identidade do lugar.

Confira a programação na íntegra:

12.03 (Sexta-feira)

– Drive-thru Poético com a poetisa Lidiane Galvão, que presenteará admiradores e transeuntes com seu livro de poesias, em via pública, de frente à casa de cultura, das 8h30min às 11h00min, das 14h30 às 17h00min e das 19h00min às 21h00min.

13.03 (Sábado)

– Programa Cultura no ar (Princesa FM) com os Poetas assuenses e convidados

– Distribuição dos panfletos

“Grito Poético” (edição de 2020), com o grupo “Celebra-se POESIA”.

14.03 (Domingo)

– Live direto do Quintal Espaço Cultural da Família Cardoso, com a participação de alguns Poetas e Poetisas do Grupo Celebra-se Poesia, com Patrício Júnior (Voz e Violão) e Jukinha (flauta).

Das 18h às 20h

– Lançamento e distribuição do panfleto “Grito Poético” (edição de 2021), com o grupo Celebra-se Poesia, poetas e poetisas, e live transmitida pelo Facebook.